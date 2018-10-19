Джулиан Ассанж подал в суд на Эквадор

47-летний основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж возмущен новыми правилами поведения, которые установили для него сотрудники посольства Эквадора, где австралиец скрывается уже шесть лет. Ассанж собирается судиться со своими покровителями, сообщает Independent.

О намерениях Ассанжа судиться с Эквадором журналистам сообщили сами представители лондонского посольства этой страны. Основатель WikiLeaks считает, что новые правила, которые его вынуждают соблюдать представители посольства, нарушают его права и свободу.

Каким образом будет проходить это слушание, пока неизвестно.

В середине октября представители Эквадора опубликовали 9-страничный документ с новыми правилами, которым должен следовать Ассанж.

Там, в частности, говорилось, что политический беженец должен регулярно мыться, ухаживать за своим котом, не писать в Сети ничего противоречащее политике Эквадора, а также самостоятельно покупать себе еду.

В начале 2018 года посольство намеревалось выгнать Ассанжа из-за его бытовых привычек. Основатель WikiLeaks все еще опасается экстрадиции в США, где его могут казнить за разглашение гостайн.