Ради вступления в ЕС и НАТО парламент Македонии поддержал переименование страны

В Македонии депутаты Собрания (парламента) большинством голосов (80 из 120) поддержали внесение изменений в конституцию по договору с Грецией касательно переименования страны ради вступления в Евросоюз и НАТО.

Принятие изменений в конституции обсуждалось депутатами в острых дебатах с 15 октября. Поправки к главному документу республики предполагают следующие моменты: добавление слова "Северная" перед названием "Македония" во всем тексте, изменение преамбулы конституции, гарантии территориальной целостности и неизменности границ, а также меры для поддержки диаспоры за границей.

После утверждения двумя третями депутатов Собрания документ будет направлен на подпись президенту страны Георге Иванову. Ранее президент уже не один раз заявлял, в том числе главе дипломатии ЕС Федерике Могерини и канцлеру Германии Ангеле Меркель, что не подпишет документ, так как выступает против переименования республики по договору с Грецией. Из-за вероятного президентского вето закон будет направлен на повторное рассмотрение парламентом, передает РИА Новости.

17 июня текущего года правительство Греции подписало с Республикой Македонией договор, который должен решить многолетний спор о ее названии и открыть ей путь в Евросоюз и НАТО. При этом данный договор вызывает критику и в Македонии, и в Греции. Стороны договорились о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. 30 сентября в Македонии прошел референдум. В голосовании приняли участие порядка 37 процентов избирателей. Из них 91,5 процента поддержали соглашение Скопье и Афин, а 5,6 процента выступили против договора. При этом законодательство страны предусматривает для успеха референдума необходимость преодоления барьера явки в 50 процентов.