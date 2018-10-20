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Взрыв в Гатчине 30 минут назад

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20 октября 201811:22

Двое пострадавших при взрыве на заводе в Гатчине остаются в больнице

В Гатчинской клинической больнице остаются двое пострадавших при взрыве на местном пиротехническом заводе "Авангард". По словам представителя медучреждения, одну из пострадавших — женщину, находящуюся в стабильно тяжелом состоянии — готовят к переводу в Ленинградскую областную клиническую больницу в Санкт-Петербурге. Для ее перевозки задействуют санитарную авиацию, передает РИА Новости.

В педиатрическом отделении больницы в Гатчине также остается единственная несовершеннолетняя из пострадавших — девочка 2005 года рождения. Ее состояние оценивается как хорошее, но домой ее врачи еще не отпускают, передает ТАСС.

Технологический взрыв в одном из цехов производящего пиротехнику завода "Авангард" в деревне Малые Колпаны Гатчинского района произошел в пятницу, 19 октября. Здание предприятия частично обрушилось. В настоящий момент известно о четверых погибших и 11 пострадавших, двое из которых находятся в больнице.

В ликвидации последствий происшествия задействованы 224 человека и 66 единиц техники. По состоянию на 7 часов утра субботы разобраны более 80 процентов завалов на месте взрыва, сообщается на сайте регионального управления МЧС. Разбор завалов продолжается.

Следователи задержали главного инженера завода "Авангард". Его подозревают в допуске к производству в цех-участок изготовления смеси для пиротехнических изделий третьего класса неустановленных лиц, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков для данных работ.

По факту взрыва заведено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

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