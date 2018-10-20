Убийство с расчленением журналиста: саудиты что-то скрывают

Саудовская Аравия не рассказала всей правды о смерти журналиста Джамаля Хашогги в консульстве этой страны в Стамбуле, считает премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен. По его словам, саудовцы в субботу, 20 октября, подтвердили его смерть, но до этого объяснили, что он покинул консульство живым. Необходимо дальнейшее расследование произошедшего, подчеркнул премьер Дании.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, находящийся с визитом в Дании, заявил, что расследование гибели саудовского журналиста должно быть продолжено. "Многое остается неясным", — констатировал он. Рютте подчеркнул, что должно быть проведено "полноценное расследование".

Со своей стороны в Великобритании изучают новую информацию, касающуюся гибели саудовского журналиста. В МИД страны передали соболезнования семье Хашогги. "Как ранее заявлял министр иностранных дел Джереми Хант, это ужасное деяние, и виновные должны быть привлечены к ответственности", — приводит заявление британского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Власти Турции проводят собственное расследование по делу о пропаже и убийстве саудовского журналиста. Депутат турецкого парламента от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Озтюрк Йылмаз заявил, что Анкара должна будет отреагировать на убийство Хашогги в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях, пишет РИА Новости.

Между тем Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн заявили о своей поддержке принимаемых Эр-Риядом мер в рамках расследования смерти саудовского журналиста.

А правительство Австралии решило отказаться от участия в форуме Future Investment Initiative в Саудовской Аравии.

Ранее власти Саудовской Аравии подтвердили смерть Хашогги в результате конфликта с его участием, возникшего в консульстве королевства в Стамбуле. По делу об убийстве арестованы 18 подданных королевства, расследование продолжается.