До сих пор в морге: родители Рослякова не пришли даже на опознание

Тело "керченского стрелка" остается в морге. Родители Владислава Рослякова не только не обращались с просьбой выдать тело, но даже не явились на опознание. Правда, как сообщает ТАСС, тело студента, устроившего бойню в политехническом колледже, пока не могут выдать родственникам из-за процессуальных действий.

Ранее сообщалось, что тело Рослякова, расстрелявшего студентов и преподавателей колледжа и покончившего с собой, будет похоронено в начале ноября. Место погребения, выделенное на участке для безродных покойников, будет держаться в секрете.

В городском морге добавили также, что родственники Рослякова не приходили даже на опознание.

Студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков в среду, 17 октября, открыл огонь и устроил взрыв в учебном заведении. Погибли 20 человек, пострадали более 50. Все погибшие учащиеся и преподаватели будут похоронены в течение этих выходных. Тело их убийцы остается в морге.