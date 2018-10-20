Пожар в стрип-клубе "Машенька" удалось локализовать

Спасатели локализовали пожар в стриптиз-клубе "Машенька" в Томске. По уточненным данным, площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Пострадавших нет.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону, в тушении огня принимают участие 42 человека и 14 единиц техники. Более 100 посетителей клуба были эвакуированы.

Стриптиз-клуб "Машенька" находится в "спальном" районе Томска. Движение по улице 79-й Гвардейской дивизии, на которой он находится, перекрыто.

Очевидцы сообщали в соцсетях, что дымом от пожара затянуло близлежащие многоэтажные дома.