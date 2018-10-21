Скандально известный депутат Государственной думы Наталья Поклонская показала своего мужа.

Первое совместное интервью супругов и первое публичное появление вместе — на канале НТВ, в выпуске программы "Новые русские сенсации".

О том, что Наталья Поклонская вышла замуж, стало известно минувшим летом. Новость стала сенсацией № 1. Интернет сошел с ума: спецкоры всех изданий требовали подробностей, телефон не умолкал ни на секунду. До сих пор ни сама Наталья, ни ее загадочный супруг никак не комментировали эту громкую новость.

Как стало известно, Поклонская вышла замуж за руководителя аппарата Уполномоченного по правам человека в России, 47-летнего Ивана Соловьева. Новый супруг депутата — доктор юридических наук. Так же имеет отношение к правоохранительным органам: работал старшим следователем по особо важным делам в налоговой полиции.

"У меня было более 200 звонков на телефон! Все журналисты, которые знают меня, все журналисты, которые меня не знают… Я телефон взял, запрятал под диван. Потому что это совершенно было невозможно. Куча сообщений по всем мессенджерам: правда это или не правда?" — вспоминает Иван.

Именно для того, чтобы избежать лишней шумихи, они отпраздновали свою свадьбу втайне, подальше от посторонних глаз. "Мы провели мероприятие очень скромно, для своих родных, для близких. Не хотели и не пытались пустить какую-то публичность, чтобы показать там либо некую шикарность, либо излишнюю скромность, либо еще что-то нашего мероприятия. Все получилось, как получилось. Мы делали это для себя!" — делится Наталья.

Почему Поклонская до последнего скрывала свою любовь? Кто в Москве угрожал взорвать ее нового мужа? Действительно ли она отплясывала на свадьбе под "Хуторянку"? Ответы на эти вопросы получат зрители канала.