Пулям Рослякова противопоставили камни

Трагедия в Керчи. Ничего подобного до сих пор в России не было. Беслан — да, но это все же теракт. Здесь же совсем другая история. Можно сколько угодно размышлять об особенностях личности убийцы и условиях его воспитания, но одно уже совершенно ясно. Надо ужесточить правила продажи огнестрельного оружия — с тем, чтобы 18-летний юноша, не служивший в армии, не смог беспрепятственно купить многозарядный дробовик, стреляющий картечью, и поубивать десятки своих сверстников и учителей на большой перемене. Конечно же, и охрана в каждой нашей школе не должна быть формальной, для отвода глаз. Но и духовное здоровье нашей молодежи — тоже большая тема.

Первые секунды после трагедии. Из здания колледжа, где выбиты окна, вырваны двери, в панике выбегают ученики. Среди них и студент первого курса Вадим Власюк. В момент взрыва он — практически в эпицентре — спускался по лестнице. Чудом не пострадал и первым же бросился на помощь раненым.

"Мы подняли пацана, преподаватель все время держал за рану, чтобы кровь остановить, зажимали артерию", — вспоминает Вадим.

Коридоры заволокло дымом, стало непонятно, куда бежать. Преподаватели искали своих студентов. Выводили на улицу один за одним, а сами возвращались обратно.

Чтобы отвлечь внимание стрелка те, кто уже успели выбраться, забрасывают убийцу камнями, фактически вызывая огонь на себя. Когда на весь город прогремел страшный хлопок, в храме недалеко от колледжа как раз отслужили Благодарственный молебен. Настоятель церкви отец Валентин даже не сразу понял, что именно произошло. Увидел, как по дороге бегут толпы испуганных студентов, и, не раздумывая, бросился на место трагедии. Помогал раненым, двоих на своей машине увез в больницу.

Через весь город уже летели кареты скорой помощи. Бригада Екатерины Щепетковой в числе первых приехала на место. Оценив масштаб произошедшего, врачи сразу поняли: машин на всех не хватит, и нет ни секунды, чтобы ждать! Пострадавших надо вывозить прямо сейчас.

"Подбежали сотрудники МЧС и сказали, что есть грузовик, который может перевезти больных, то есть решение надо было принимать в эту же секунду, везти или нет. Но так как пациенты были очень тяжелые, пришлось загрузить их", — рассказала Щепеткова.

В открытом кузове небольшого грузовика — Екатерина и двое раненых. Всю дорогу она держит капельницы, успокаивает окровавленных детей.

За рулем того самого зеленого грузовика — Александр. Он проезжал мимо, возвращался домой с работы. Увидев, что твориться у колледжа, развернулся и побежал помогать раненым.

Пострадавших везли в керченскую больницу №1. Операционные и реанимация — на шестом этаже. Лифт всего один. Раненых наверх приходилось поднимать на руках по лестнице. На помощь врачам пришли студенты медицинского колледжа, что в двух шагах от больницы. Они принимали пострадавших, составляя списки, перевязывали раны и ставили капельницы.

"Больше всего меня злило то, что я еще не опытен и не могу оказать серьезную помощь пострадавшим", — сказал один из студентов-медиков. Они и сами не знают, откуда в тот момент были силы. Откуда мужество спасать. И только одна мысль: лишь бы успеть. Каждая секунда — на счету.

Вертолеты садятся там, где, казалось бы, невозможно. Работу врачей координирует министр здравоохранения Вероника Скворцова. Раненых принимают в Симферополе и Краснодаре. Спецбортами МЧС пострадавших доставляют и в медицинские центры Москвы.

"Успокоить невозможно никого, нужно разделить это горе. Спасибо "Артеку". Все предлагают помощь", — заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Маленький город быстро узнает о случившемся. У керченской станции переливания крови — очереди. Круглосуточно. Десятки людей, которые пытаются прояснить судьбу своих близких, собираются в кафе, недалеко от колледжа.

Не хватит слов, чтобы выразить горе. И не хватит слез. Когда остается только память. В списках погибших — двадцать человек: преподаватели и студенты колледжа.

"Я не верю! Я закрываю глаза и вижу его лицо. Он как живой", — плачет мать погибшего Руслана Лысенко. Он учился на третьем курсе экономического факультета. Мечтал открыть собственный бизнес, чтобы помогать маме. Не успел…

Большая трагедия и страшная рана. Для всей страны. Скорбью и сочувствием в Керчи, кажется, пропитан даже воздух. Во время церемонии прощания туманом заволокло весь город. Нескончаемый людской поток. Целое море цветов. И горе. Общее. Одно на всех. Керчь, мы с тобой! Всем сердцем.

Люди молча кладут цветы, молча стоят. В глазах только слезы. Многие, кто пришли проститься, даже не знали погибших, но не быть здесь просто не могли.

Во всех храмах полуострова верующие зажигают свечи. В крымских больницах по-прежнему остаются двадцать человек. Их скоро отпустят домой, туда, где их очень ждут родные и близкие. Сегодня врачи уже дают первые оптимистичные прогнозы.