Тема:
Массовое убийство в Керчи 1 час назад
Пулям Рослякова противопоставили камни
Трагедия в Керчи. Ничего подобного до сих пор в России не было. Беслан — да, но это все же теракт. Здесь же совсем другая история. Можно сколько угодно размышлять об особенностях личности убийцы и условиях его воспитания, но одно уже совершенно ясно. Надо ужесточить правила продажи огнестрельного оружия — с тем, чтобы 18-летний юноша, не служивший в армии, не смог беспрепятственно купить многозарядный дробовик, стреляющий картечью, и поубивать десятки своих сверстников и учителей на большой перемене. Конечно же, и охрана в каждой нашей школе не должна быть формальной, для отвода глаз. Но и духовное здоровье нашей молодежи — тоже большая тема.
Первые секунды после трагедии. Из здания колледжа, где выбиты окна, вырваны двери, в панике выбегают ученики. Среди них и студент первого курса Вадим Власюк. В момент взрыва он — практически в эпицентре — спускался по лестнице. Чудом не пострадал и первым же бросился на помощь раненым.
"Мы подняли пацана, преподаватель все время держал за рану, чтобы кровь остановить, зажимали артерию", — вспоминает Вадим.
Коридоры заволокло дымом, стало непонятно, куда бежать. Преподаватели искали своих студентов. Выводили на улицу один за одним, а сами возвращались обратно.
Чтобы отвлечь внимание стрелка те, кто уже успели выбраться, забрасывают убийцу камнями, фактически вызывая огонь на себя. Когда на весь город прогремел страшный хлопок, в храме недалеко от колледжа как раз отслужили Благодарственный молебен. Настоятель церкви отец Валентин даже не сразу понял, что именно произошло. Увидел, как по дороге бегут толпы испуганных студентов, и, не раздумывая, бросился на место трагедии. Помогал раненым, двоих на своей машине увез в больницу.
Через весь город уже летели кареты скорой помощи. Бригада Екатерины Щепетковой в числе первых приехала на место. Оценив масштаб произошедшего, врачи сразу поняли: машин на всех не хватит, и нет ни секунды, чтобы ждать! Пострадавших надо вывозить прямо сейчас.
"Подбежали сотрудники МЧС и сказали, что есть грузовик, который может перевезти больных, то есть решение надо было принимать в эту же секунду, везти или нет. Но так как пациенты были очень тяжелые, пришлось загрузить их", — рассказала Щепеткова.
В открытом кузове небольшого грузовика — Екатерина и двое раненых. Всю дорогу она держит капельницы, успокаивает окровавленных детей.
За рулем того самого зеленого грузовика — Александр. Он проезжал мимо, возвращался домой с работы. Увидев, что твориться у колледжа, развернулся и побежал помогать раненым.
Пострадавших везли в керченскую больницу №1. Операционные и реанимация — на шестом этаже. Лифт всего один. Раненых наверх приходилось поднимать на руках по лестнице. На помощь врачам пришли студенты медицинского колледжа, что в двух шагах от больницы. Они принимали пострадавших, составляя списки, перевязывали раны и ставили капельницы.
"Больше всего меня злило то, что я еще не опытен и не могу оказать серьезную помощь пострадавшим", — сказал один из студентов-медиков. Они и сами не знают, откуда в тот момент были силы. Откуда мужество спасать. И только одна мысль: лишь бы успеть. Каждая секунда — на счету.
Вертолеты садятся там, где, казалось бы, невозможно. Работу врачей координирует министр здравоохранения Вероника Скворцова. Раненых принимают в Симферополе и Краснодаре. Спецбортами МЧС пострадавших доставляют и в медицинские центры Москвы.
"Успокоить невозможно никого, нужно разделить это горе. Спасибо "Артеку". Все предлагают помощь", — заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Маленький город быстро узнает о случившемся. У керченской станции переливания крови — очереди. Круглосуточно. Десятки людей, которые пытаются прояснить судьбу своих близких, собираются в кафе, недалеко от колледжа.
Не хватит слов, чтобы выразить горе. И не хватит слез. Когда остается только память. В списках погибших — двадцать человек: преподаватели и студенты колледжа.
"Я не верю! Я закрываю глаза и вижу его лицо. Он как живой", — плачет мать погибшего Руслана Лысенко. Он учился на третьем курсе экономического факультета. Мечтал открыть собственный бизнес, чтобы помогать маме. Не успел…
Большая трагедия и страшная рана. Для всей страны. Скорбью и сочувствием в Керчи, кажется, пропитан даже воздух. Во время церемонии прощания туманом заволокло весь город. Нескончаемый людской поток. Целое море цветов. И горе. Общее. Одно на всех. Керчь, мы с тобой! Всем сердцем.
Люди молча кладут цветы, молча стоят. В глазах только слезы. Многие, кто пришли проститься, даже не знали погибших, но не быть здесь просто не могли.
Во всех храмах полуострова верующие зажигают свечи. В крымских больницах по-прежнему остаются двадцать человек. Их скоро отпустят домой, туда, где их очень ждут родные и близкие. Сегодня врачи уже дают первые оптимистичные прогнозы.
Ранее по теме
-
Керченская бойня: число пострадавших достигло 733 часа назад
-
Бойня в колледже: в Керчь отправили "Стрелу"4 часа назад
-
У керченского стрелка мог быть сообщник8 часов назад
-
Массовое убийство в Керчи: Росляков превратил в полигон окрестности своего дома21 час назад
-
Керченский колледж восстановят после взрыва с расстрелом22 часа назад
-
Керчь: Росляков готовил бойню в колледже полтора года23 часа назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Пулям Рослякова противопоставили камни
- Обвинения в адрес России: США обошлись даже без highly likely
- Убийство в консульстве: Кушнер "ослепил" Трампа
- Пенсионер застрелил сыновей из обреза и убил себя
- Украина отправит в Азовское море "мощнейший" катер
Самое читаемое
-
В 39 лет умер актер Дмитрий Солодовник
- Керченская трагедия: труп Рослякова никому не нужен
- Актрису "разорвало на части": видео с места ДТП с Поплавской
- Чтобы купить дробовик, Росляков обокрал бабушку
- В Подмосковье ищут родителей потерявшегося годовалого мальчика
Авто.Вести.Ru
-
Роскошный BMW X7: все подробности и российские цены!
- Где подешевеет ОСАГО? Страховщики назвали регионы
- Для дорог: "Урал" начал продажи новых версий грузовиков Next (есть цены!)
- Названы самые аварийные автомобили России
- Названы цены на вседорожный Lada Xray Cross
Экономика
-
Как Россия и Китай избавляются от доллара
- Топ-10 лучших авиакомпаний мира
- Россия призвала ООН дать оценку захвату российской дипсобственности со стороны США
- Предотвратить природные катастрофы: 5 решений от Билла Гейтса
- Может ли дело Хашогги лишить власти саудовского принца?
Недвижимость
-
Шнур и Матильда избавляются от прошлого
- Королеву Елизавету хотят выселить из дворца
- Россиянам предложили оплачивать долги соседей
- Ставки растут: брать ли ипотеку?
- Жилой район превратили в свалку
- Назван главный загрязнитель планеты
Вести.Медицина
-
Мужчина съел мозг белки и умер
- 8 способов заснуть (и выспаться), в которые верят ученые
- Сезонная депрессия передается по наследству. Но ее можно предотвратить
- Месяц трезвости: что произойдет, если отказаться от алкоголя на 30 дней
- Боли в спине, слабый иммунитет и проблемы с сексом: как стресс влияет на тело
Вести в 20.00
-
"Свидетели Иеговы" повлияли на керченского убийцу
- Кокорин и Мамаев не убедили суд
- В Америку пришел Гондурас
Москва 24
-
Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду
- Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя МВД
- Столичная полиция проверяет информацию о домогательствах таксиста к гражданке Франции
- Водитель сбил женщину с ребенком и усадил их на обочине
- Пенсионер выжил после падения под поезд на станции "Тверская"
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
Собянин рассказал о развитии транспорта и медицины в столице
- Эвакуацией машин в Сергиевом Посаде заинтересовалась прокуратура
- Автовладельцев выживают из гаража на юго-востоке Москвы
- Сколько времени будут искать мать щелковского подкидыша?
- Погодная аномалия: такая осень бывает раз в жизни
- Выходные в столице: рай для букиниста, школа икебаны и фестиваль мультфильмов
Вести.Стиль
-
Какое платье выбрать невестам в 2019 году
- Зачем нам позитивное мышление
- Макияж с подиума: 5 главных трендов сезона
- Безопасный туризм: топ-5 направлений для девушек, путешествующих самостоятельно
- Как ухаживать за волосами в холодное время года
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Психологи выяснили, какой поступок является самым романтичным для женщин и мужчин
- Учёные записали жутковатые сейсмические "завывания" ледника Росса
- Как изменится продолжительность жизни людей во всём мире в 2040 году
- В Китае испытан самый большой в мире беспилотный транспортный самолёт
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"