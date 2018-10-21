Усэйну Болту предложили профессиональный контракт футболиста

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт получил предложение о заключении профессионального контракта от футбольного клуба "Сентрал Кост Маринерс". Австралийский клуб намерен продолжить сотрудничество с ямайцем, таким образом сделав его профессиональным футболистом.

О приглашении австралийцев экс-легкоатлета сообщает FootballHD со ссылкой на ESPN. Известно, что Болт пока своего ответа не дал. Ранее к нему проявлял интерес мальтийский клуб "Валетта", однако сам спринтер отказался от предложения переехать в чемпионат Мальты.

Напомним, что ранее "Сентрал Кост Маринерс" подписали пробный контракт с Болтом. Ямаец принял участие в ряде товарищеских игр, в одном из которых он стал автором двух голов. Его выступления впечатлили руководителей клуба, после чего они и приняли решение предложить ему полноценное соглашение.