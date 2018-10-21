Расчлененка в консульстве: саудиты идут в отказ, Берлин лишает их оружия

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр утверждает, что руководство страны было не в курсе проводимой в саудовском консульстве в Стамбуле "операции".

"Наследный принц отрицает, что ему известно об этом", — сказал аль-Джубейр в интервью телеканалу Fox News. Разведка, по его словам, тоже была ничего не знала. Шеф саудовской дипломатии подчеркнул: это была "несогласованная операция", участники которой "допустили ошибку и пытались это скрыть".

Глава саудовского внешнеполитического ведомства, используя казенные фразы, сообщил: в настоящее время расследуется смерть Хашогги, все причастные к его убийству не имеют никаких связей с руководством страны и понесут заслуженное наказание, а страна сделает все для того, чтобы подобное никогда не повторилось.

Адель аль-Джубейр выразил соболезнования семье погибшего обозревателя Washington Post, убитого в консульстве страны в Турции почти три недели назад. Однако не сообщил никакой новой информации о том, как был убит журналист.

Далее он напомнил, что Саудовская Аравия и США тесно сотрудничает "в борьбе с терроризмом и экстремизмом, сдерживанию агрессивной политики Ирана".

В настоящий момент под следствием находятся 18 подданных страны, личности которых не раскрываются. Со своих постов уволены советник наследного принца генерал Ахмед Асири, занимавший высокий пост в разведке королевства, и советник королевской канцелярии в ранге министра Сауд аль-Кахтани.

Берлин, Лондон и Париж призвали к тщательному расследованию случившегося в дипмиссии в Стамбуле. При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула: теперь экспорт оружия в королевство невозможен.

Ранее сообщалось, что журналист был расчленен в саудовском посольстве в Турции живьем. Смерть обозревателя газеты "Вашингтон пост" вызвала волну возмущения в мире. Руководство многих стран потребовало от Сайдовской Аравии тщательного расследования трагедии. Останки журналиста не найдены до сих пор. По одной из версий, его расчленили и похоронили в разных местах, по другой — растворили в кислоте.