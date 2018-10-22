Хачанов и Медведев после Кубка Кремля впервые вошли в топ-20 рейтинга АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) на своем официальном сайте опубликовала обновленную версию рейтинга игроков. Россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев впервые в карьере вошли в первую двадцатку.

Хачанов, который 21 октября в финале московского турнира Кубок Кремля одержал победу над французом Адриану Маннарино, переместился в рейтинге на семь позиций вверх и теперь занимает 19-ю строчку. ​​​Даниил Медведев, проигравший Хачанову в полуфинале, поднялся с 21-го на 20-е место.

В первой тройке изменений не произошло. Лидирует испанец Рафаэль Надаль, далее идут серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.