Тема:
Договор о РСМД 1 час назад
Песков: выход США из ДРСМД сделает мир более опасным
Процедура выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) занимает полгода, США пока ее не инициировали. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как сообщает "Россия 24", он подчеркнул, что в документе прописана процедура выхода из этого соглашения, и "пока никаких действий, прописанных в тексте, направленных на выход из этого документа, США не предпринимали".
В Кремле считают, что подобные действия США делают мир более опасным. Песков подчеркнул, что власти категорически не согласны с тем, что Россия нарушает положения договора.
"Россия была и остается приверженной положениям этого договора. И мы считаем, что намерение выйти из этого документа, конечно, вызывает обеспокоенность, ибо подобные шаги, будь они предприняты в реальности, сделают мир более опасным", — заявил Песков.
Кроме того, он указал, что Россия даст ответ на выход США из договора и примет меры по обеспечению собственной безопасности и "по восстановлению баланса в этой области".
Песков подтвердил, что встреча с помощником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном остается в графике российского лидера Владимира Путина.
20 октября Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его мнению, российская сторона нарушает положения этого соглашения. В воскресенье в Москву прилетел Джон Болтон. У него запланированы встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
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