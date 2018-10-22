В Керчи прогремел взрыв газового баллона

В одном из офисных зданий Керчи произошел взрыв газового баллона и пожар, пострадал один человек, передает ТАСС.

ЧП произошло на улице Войкова — неподалеку от политехнического колледжа, где на прошлой неделе учащийся открыл стрельбу и устроил взрыв.

Как пояснил представитель ГУ МЧС РФ по Республике Крым, в офисе одной из фирм производилась замена газовых баллонов. В настоящее время эта информация проверяется. "При замене баллона, его уронили, в результате чего сорвало вентиль и произошло образование газовоздушной смеси с последующим воспламенением. Пострадала женщина, она госпитализирована в городскую больницу. 13 человек были эвакуированы из здания".

Сотрудники МЧС узнали о хлопке газа на первом этаже двухэтажного здания в 12:30, туда были направлены два экипажа пожарно-спасательной службы. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров, в 12:46 оно было ликвидировано. Несущие конструкции здания не пострадали.