Тренер "Ромы" Ди Франческо надеется сыграть против ЦСКА сильнейшим составом

Во вторник ЦСКА проведет третий матч группового турнира Лиги чемпионов. Армейцы сыграют в Риме с местной "Ромой". Накануне матча тренер итальянского клуба Эусебио Ди Франческо встретился с прессой.

Римляне испытывали некоторые кадровые проблемы. В списке травмированных значились защитник Александр Коларов, полузащитник Даниэле Де Росси и нападающий Патрик Шик. Однако Эусебио Ди Франческо надеется, что все три футболисты сыграют с ЦСКА. "Надеюсь, что все трое выйдут на поле. Окончательный ответ по состоянию де Росси и Коларова мы получим сегодня. Если все будет хорошо, то оба сыграют. Что касается Шика, у него лишь небольшое мышечное воспаление, вчера он тренировался с командой, так что, думаю, сыграют все трое", — приводит слова Ди Франческо ТАСС.

Тренер "Ромы" уважительно относится к ЦСКА, что и подтвердил на пресс-конференции. " ЦСКА является наиболее талантливой командой группы G. Особенно хороши нападающие, это молодая динамичная команда, для которой характерно больше не агрессивное нападение, а игра в полузащите".

Перед игрой с армейцами "Рома" потерпела неудачу в домашнем первенстве, проиграв дома клубу СПАЛ 0:2. " Нам повезло, что сразу после поражения нам предстоит новая игра. Мы можем сразу вернуться на победные рельсы. Надо вновь обрести себя и источник самоотдачи. Рассчитываем на помощь болельщиков", — сказал Ди Франчески.

В общение с прессой принял участие защитник "Ромы" Федерико Фасио. "Для выхода з группы нам необходимо обыгрывать ЦСКА. Для этого нужно хорошо подготовиться. ЦСКА — сильная команда, которая обыграла "Реал". Нам надо сыграть как можно мощнее", — заявил аргентинский легионер итальянского клуба.