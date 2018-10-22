Даже Европа в ужасе: Трамп разрывает договор о ракетах с Россией

Россия категорически не согласна с заявлениями о том, что она якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Но если Вашингтон выйдет из соглашения, Москва не оставит этого без ответа. Такие заявления прозвучали в российской столице на самых разных уровнях от администрации президента до МИД. Объясняться в Москву прилетел помощник президента США Джон Болтон. Впрочем, объяснений от Вашингтона ждут не только здесь. Серьезно встревожен Евросоюз, Эммануэль Макрон звонит Трампу, а власти Китая предлагают Америке "дважды подумать". И что особенно важно, похожие советы прозвучали уже и в самой Америке.

- Это звучит как ужасная идея.

- Сумасшествие. Просто сумасшествие!

Так люди на улицах Нью Йорка, журналисты и политики, встречают новость о том, что Дональд Трамп намерен разорвать ракетное соглашение с Россией. Это может коснуться каждого, а потому второй день на американских каналах новость о ДРСМД — одна из важнейших тем.

"Это огромная ошибка — необдуманно выйти из исторического соглашения, которое подписали Рейган и Горбачев. Это большая часть наследия Рейгана, и мы не должны вот так избавляться от него", — считает сенатор Конгресса США от Республиканской партии Рэнд Пол.

Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — три десятка лет фактически сдерживало наращивание боекомплектов. В 1987 году и Вашингтон, и Москва уничтожили в общей сложности две с половиной тысячи ракет и договорились не иметь их в будущем. Разорвать все это одним росчерком пера — решение опасное, считают в российском МИД.

"Есть вопросы, которые требуют профессионального, не мегафонного, не микрофонного обсуждения в соответствии с теми процедурами, которые в каждом из этих договоров заложены. Мы свои подходы и в отношении договора о ракетах средней и меньшей дальности, и в отношении договора об СНВ-3 сформулировали достаточно давно и конкретно. Заинтересованы в том, чтобы Соединённые Штаты предоставили нам свой ответ", — подчеркивает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Вашингтон не раз делал заявления, что Москва якобы нарушила соглашение, но конкретных доказательств предоставлено не было. О том, что Вашингтон сам давно подрывает договор в новых заявлениях, — ни слова. Например, о размещении в Польше и Румынии пусковых установок МК41, о применении ракет-мишеней для тестирования систем противоракетной обороны, которые по своим характеристикам идентичны баллистическим ракетам средней и меньшей дальности.

Об этом еще год назад говорил президент России Владимир Путин.

"По событиям, касающимся Европы, речь идет именно о наступательной инфраструктуре, которая там создается. Причем речь идет о нарушениях со стороны Соединенных Штатов положений договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года", — подчеркивает Путин.

Желание Трампа рубить с плеча, утверждают эксперты, обусловлено тем, выход из соглашения США напрямую не затрагивает. Учитывая, что дальность запрещенных ракет — не выше пяти с половиной тысяч километров.

"Договор РСМД был нужен для создания стратегической стабильности на европейском континенте. С его помощью хотели снизить напряженность. И это привело к уничтожению в буквальном смысле тысяч ракет. И заключенные договоренности с тех пор продолжали соблюдаться", — подчеркивает официальный представитель Госдепартамента США в 2015-2017 годах, военный аналитик Джон Кирби.

Реакция европейцев не заставила ждать. Президент Франции Эммануэль Макрон уже обсудил это с Трампом по телефону.

"Президент Республики подчеркнул важность этого договора, особенно в том, что касается европейской безопасности и нашей стратегической стабильности", — цитирует пересказ разговора Le Figaro.

Вот что заявил госминистр в МИДе Германии Нильс Аннен.

"Разрушительное решение Дональда Трампа выйти из договора РСМД. Мы продолжим работу над ядерным разоружением. Также мы призываем Россию придерживаться взятых на себя обязательств. Европа сейчас должна предотвратить новое наращивание производства ракет средней дальности", — заявил представитель германского Аусминистериума.

"У американцев сильно напрягаются отношения с европейцами. И европейцы уже подумывают, знаете, об ослаблении НАТО и создании своей военно-политической системы. И поэтому, чтобы привязать европейцев к Соединенным Штатам, поставить их в большую зависимость, они нагнетают эту ситуацию с Россией — Россия, как угроза", — поясняет механику политических процессов начальник управления делами министерства обороны СССР в 1987 году, президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук Леонид Ивашов.

Сильно обеспокоены не только европейцы. Угрожая выйти из соглашения и обвиняя Россию в нарушениях, Трамп несколько раз упоминал Китай. Но он вообще не является стороной договора.

"Односторонний выход из договора окажет негативное воздействие на множество сторон. Необходимо отметить, что обвинять Китай в одностороннем выходе из договора — это полная ошибка. Мы надеемся, что все задействованные стороны ценят достижения, которые являются результатом многолетнего упорного труда", — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин.

В российском МИДе подчеркивают: если же США откажутся выполнять условия договора, последуют ответные меры.

"Любое действие в этой сфере будет встречать противодействие. Потому что стратегическая стабильность может быть обеспечена только на основе паритета. И такой паритет будет выдержан при всех обстоятельствах. Мы несем ответственность за глобальную стабильность и рассчитываем, что Соединенные Штаты тоже не откажутся от своей доли ответственности", — добавляет министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ожидается, что именно этот вопрос станет основным во время визита советника Трампа — известного критика ракетного договора с Россией — Джона Болтона в Москву. 22 октября он уже встретился с секретарем Совета Безопасности Николаем Патрушевым. Переговоры идут за закрытыми дверями.