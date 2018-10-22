Тема:
Договор о РСМД 45 минут назад
Даже Европа в ужасе: Трамп разрывает договор о ракетах с Россией
Россия категорически не согласна с заявлениями о том, что она якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Но если Вашингтон выйдет из соглашения, Москва не оставит этого без ответа. Такие заявления прозвучали в российской столице на самых разных уровнях от администрации президента до МИД. Объясняться в Москву прилетел помощник президента США Джон Болтон. Впрочем, объяснений от Вашингтона ждут не только здесь. Серьезно встревожен Евросоюз, Эммануэль Макрон звонит Трампу, а власти Китая предлагают Америке "дважды подумать". И что особенно важно, похожие советы прозвучали уже и в самой Америке.
- Это звучит как ужасная идея.
- Сумасшествие. Просто сумасшествие!
Так люди на улицах Нью Йорка, журналисты и политики, встречают новость о том, что Дональд Трамп намерен разорвать ракетное соглашение с Россией. Это может коснуться каждого, а потому второй день на американских каналах новость о ДРСМД — одна из важнейших тем.
"Это огромная ошибка — необдуманно выйти из исторического соглашения, которое подписали Рейган и Горбачев. Это большая часть наследия Рейгана, и мы не должны вот так избавляться от него", — считает сенатор Конгресса США от Республиканской партии Рэнд Пол.
Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — три десятка лет фактически сдерживало наращивание боекомплектов. В 1987 году и Вашингтон, и Москва уничтожили в общей сложности две с половиной тысячи ракет и договорились не иметь их в будущем. Разорвать все это одним росчерком пера — решение опасное, считают в российском МИД.
"Есть вопросы, которые требуют профессионального, не мегафонного, не микрофонного обсуждения в соответствии с теми процедурами, которые в каждом из этих договоров заложены. Мы свои подходы и в отношении договора о ракетах средней и меньшей дальности, и в отношении договора об СНВ-3 сформулировали достаточно давно и конкретно. Заинтересованы в том, чтобы Соединённые Штаты предоставили нам свой ответ", — подчеркивает министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Вашингтон не раз делал заявления, что Москва якобы нарушила соглашение, но конкретных доказательств предоставлено не было. О том, что Вашингтон сам давно подрывает договор в новых заявлениях, — ни слова. Например, о размещении в Польше и Румынии пусковых установок МК41, о применении ракет-мишеней для тестирования систем противоракетной обороны, которые по своим характеристикам идентичны баллистическим ракетам средней и меньшей дальности.
Об этом еще год назад говорил президент России Владимир Путин.
"По событиям, касающимся Европы, речь идет именно о наступательной инфраструктуре, которая там создается. Причем речь идет о нарушениях со стороны Соединенных Штатов положений договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года", — подчеркивает Путин.
Желание Трампа рубить с плеча, утверждают эксперты, обусловлено тем, выход из соглашения США напрямую не затрагивает. Учитывая, что дальность запрещенных ракет — не выше пяти с половиной тысяч километров.
"Договор РСМД был нужен для создания стратегической стабильности на европейском континенте. С его помощью хотели снизить напряженность. И это привело к уничтожению в буквальном смысле тысяч ракет. И заключенные договоренности с тех пор продолжали соблюдаться", — подчеркивает официальный представитель Госдепартамента США в 2015-2017 годах, военный аналитик Джон Кирби.
Реакция европейцев не заставила ждать. Президент Франции Эммануэль Макрон уже обсудил это с Трампом по телефону.
"Президент Республики подчеркнул важность этого договора, особенно в том, что касается европейской безопасности и нашей стратегической стабильности", — цитирует пересказ разговора Le Figaro.
Вот что заявил госминистр в МИДе Германии Нильс Аннен.
"Разрушительное решение Дональда Трампа выйти из договора РСМД. Мы продолжим работу над ядерным разоружением. Также мы призываем Россию придерживаться взятых на себя обязательств. Европа сейчас должна предотвратить новое наращивание производства ракет средней дальности", — заявил представитель германского Аусминистериума.
"У американцев сильно напрягаются отношения с европейцами. И европейцы уже подумывают, знаете, об ослаблении НАТО и создании своей военно-политической системы. И поэтому, чтобы привязать европейцев к Соединенным Штатам, поставить их в большую зависимость, они нагнетают эту ситуацию с Россией — Россия, как угроза", — поясняет механику политических процессов начальник управления делами министерства обороны СССР в 1987 году, президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук Леонид Ивашов.
Сильно обеспокоены не только европейцы. Угрожая выйти из соглашения и обвиняя Россию в нарушениях, Трамп несколько раз упоминал Китай. Но он вообще не является стороной договора.
"Односторонний выход из договора окажет негативное воздействие на множество сторон. Необходимо отметить, что обвинять Китай в одностороннем выходе из договора — это полная ошибка. Мы надеемся, что все задействованные стороны ценят достижения, которые являются результатом многолетнего упорного труда", — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин.
В российском МИДе подчеркивают: если же США откажутся выполнять условия договора, последуют ответные меры.
"Любое действие в этой сфере будет встречать противодействие. Потому что стратегическая стабильность может быть обеспечена только на основе паритета. И такой паритет будет выдержан при всех обстоятельствах. Мы несем ответственность за глобальную стабильность и рассчитываем, что Соединенные Штаты тоже не откажутся от своей доли ответственности", — добавляет министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ожидается, что именно этот вопрос станет основным во время визита советника Трампа — известного критика ракетного договора с Россией — Джона Болтона в Москву. 22 октября он уже встретился с секретарем Совета Безопасности Николаем Патрушевым. Переговоры идут за закрытыми дверями.
Ранее по теме
-
Захарова опубликовала фото рабочего обеда Лаврова и Болтона1 час назад
-
В Москву прилетел для переговоров помощник Трампа по нацбезопасности5 часов назад
-
ЕС призвал США подумать о последствиях разрыва договора о РСМД5 часов назад
-
Песков: выход США из ДРСМД сделает мир более опасным9 часов назад
-
МИД РФ: Трамп пока не начал процедуру выхода из договора о РСМД9 часов назад
-
Эксперты назвали шантажом выход США из РСМД10 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Россия примет специальные меры в ответ на санкции Украины
- Кремль о выходе США из договора РСМД
- РПЦ требует от Константинополя извинений
- Рада нашла, чем заняться: будут переименовывать Крым
- Кокорин и Мамаев моют туалеты в Бутырке
Самое читаемое
-
Актрису разорвало на части: видео с места ДТП с Поплавской
- Керченская трагедия: труп Рослякова никому не нужен
- Один диагноз на двоих: у Рыбина и Сенчуковой - рак
- Пенсионер застрелил сыновей из обреза и убил себя
- Дым сигарет с ментолом: в 31 год умер солист группы "Нэнси"
Авто.Вести.Ru
-
Роскошный BMW X7: все подробности и российские цены!
- Где подешевеет ОСАГО? Страховщики назвали регионы
- Для дорог: "Урал" начал продажи новых версий грузовиков Next (есть цены!)
- Названы самые аварийные автомобили России
- Названы цены на вседорожный Lada Xray Cross
Экономика
-
ЦБ РФ: иностранцы уже скоро подключатся к российскому аналогу SWIFT
- Как и что изменилось, с момента как Трамп стал президентом
- Энергоснабжение "Парка Легенд": история успеха проекта "АйТеко"
- Саудовская Аравия теряет рычаги влияния
- Топ-10 лучших вузов БРИКС
Недвижимость
-
Шнур и Матильда избавляются от прошлого
- Королеву Елизавету хотят выселить из дворца
- Россиянам предложили оплачивать долги соседей
- Ставки растут: брать ли ипотеку?
- Жилой район превратили в свалку
- Назван главный загрязнитель планеты
Вести.Медицина
-
5 фактов о психопатах, которые должен знать каждый
- 8 способов заснуть (и выспаться), в которые верят ученые
- Страшнее, чем в ужастиках: кто такие люди-тени и откуда они появляются
- Есть вопрос: как кофе влияет на состояние кожи
- Папаверин решил главную проблему лучевой терапии рака
Вести в 20.00
-
Трамп заявил, что США выходят из РСМД
- Максакова знает убийцу мужа
- Пенсионер с собакой 17 дней блуждали в лесу
Москва 24
-
Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду
- Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя МВД
- Столичная полиция проверяет информацию о домогательствах таксиста к гражданке Франции
- Водитель сбил женщину с ребенком и усадил их на обочине
- Пенсионер выжил после падения под поезд на станции "Тверская"
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
Авария под Дмитровом: врачи рассказали о состоянии выживших
- Собянин отчитался о работе городского правительства
- В старинном Боровске спасают то, что еще не успели снести
- Брюхом кверху: кто отравил рыбу в Пахре
- Работу нескольких площадок фестиваля "Золотая осень" продлили уже во второй раз
Вести.Стиль
-
Какое платье выбрать невестам в 2019 году
- Зачем нам позитивное мышление
- Макияж с подиума: 5 главных трендов сезона
- Безопасный туризм: топ-5 направлений для девушек, путешествующих самостоятельно
- Как ухаживать за волосами в холодное время года
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Психологи выяснили, какой поступок является самым романтичным для женщин и мужчин
- Учёные записали жутковатые сейсмические "завывания" ледника Росса
- Как изменится продолжительность жизни людей во всём мире в 2040 году
- В Китае испытан самый большой в мире беспилотный транспортный самолёт
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"