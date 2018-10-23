Трамп одобрил планы ФРГ относительно покупки газа у США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп приветствовал планы Германии касательно вложения денег в проект по поставке сжиженного природного газа (СПГ) из США, несмотря на планы по строительству газопровода "Северный поток - 2".

Беседуя с журналистами президентского пула американский лидер подчеркнул, что в стране нет проблем с изменением законодательства и налоговым послаблением.

Газопровод "Северный поток - 2" строится до Германии от побережья России по дну Балтийского моря, чтобы обеспечить надежные поставки газа в страны Европейского союза.

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров, напоминает газета "Известия". Ожидается, что строительство будет завершено в конце 2019 года.