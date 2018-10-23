В Чите задержали подозреваемого в убийстве пропавшей 12-летней девочки

Сотрудники правоохранительных органов задержали 45-летнего мужчину, который подозревается в убийстве 12-летней школьницы, пропавшей в Чите по дороге в школу 19 октября. Об этом СМИ сообщил пресс-секретарь следственного управления СК РФ Забайкальского края Егор Марков.

Следователи получили информацию о причастности мужчины к преступлению в результате совместной работы с полицией, передает ТАСС. Подозреваемого задержали бойцы Росгвардии. В его доме провели обыск, были изъяты образцы и предметы, имеющие значение для следствия.

Утром 19 октября девочка ушла из дома и пропала по дороге в школу. Для ее поисков было создано девять поисковых групп, в том числе волонтерских. В настоящее время поисковая операция продолжается.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство малолетнего"). 22 октября дело передали в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ региона.