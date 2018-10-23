У дома Джорджа Сороса в США обнаружено взрывное устройство

В понедельник, 22 октября, у дома финансиста Джорджа Сороса в американском штате Нью-Йорк было обнаружено взрывное устройство. Об этом сообщает издание The New York Times.

Как уточняется, на место вызвали группу саперов, которые затем осуществили управляемый подрыв устройства. Местные власти сообщили о начале выяснения обстоятельств и мотивов установки взрывного устройства, передает ТАСС. Пока тип взрывного устройства не называется.

СМИ не сообщают, находился ли Сорос в доме, когда было обнаружено взрывное устройство.

Джордж Сорос – основатель и глава хедж-фонда Soros Fund Management, он является одним из богатейших людей в мире. По данным Forbes, состояние Сороса составляет порядка 25 миллиардов долларов. В феврале 2016 года телекомпания CNN сообщала, что Сорос пожертвовал 6 миллионов долларов на президентскую кампанию Хиллари Клинтон, кандидата от Демократической партии и соперницы республиканца Дональда Трампа. В 2008 году Сорос активно поддерживал президентские амбиции демократа Барака Обамы, тогда еще сенатора, а впоследствии президента.

После победы Дональда Трампа на выборах главы государства в 2016 году Джордж Сорос назвал его сторонником диктатуры и превращения Соединенных Штатов в мафиозное государство, напоминает ТАСС.