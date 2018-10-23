Юрий Семин: "Порту" является сильнейшей командой в группе, мне она симпатична

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин накануне домашнего поединка третьего тура Лиги чемпионов против "Порту" поделился мнением о сопернике. Специалист считает, что его команде предстоит сыграть против сильнейшей команды в группе.

"Локомотив" поправляет свои дела в чемпионате: игра становится лучшее, интереснее и более цельнее. Это для нас самое важное, — приводит слова Семина Чемпионат.Com. – После победы в предыдущем матче чемпионата мы подходим к предстоящей встрече Лиги чемпионов в хорошем настроении".

"Наш соперник мне нравится. Хоть "Порту" и проиграл "Бенфике", но его футболисты продемонстрировали мощную игру. У них очень молодая и агрессивная команда. На мой взгляд, именно она и является самой сильной в нашей группе".

Напомним, что матч между железнодорожниками и португальцами состоится 24-го октября на столичном стадионе "Локомотив" в Черкизове.