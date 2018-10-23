В Гатчине нашли тело пятой жертвы взрыва

В Гатчине Ленинградской области под завалами обнаружено тело пятого погибшего при взрыве на заводе "Авангард", передает ТАСС.

Ранее сообщалось о четырех погибших при взрыве на заводе, производящем пиротехнику и кемпинговую мебель. ЧП произошло 19 октября, пострадали 10 взрослых и один ребенок. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, причиной взрыва стало нарушение технологического процесса при производстве пиротехнической продукции.