Путин поставил задачу освободить бизнес от чиновничьего бюрократизма

Президент России Владимир Путин поставил задачу сделать более простыми все процедуры создания и ведения бизнеса, в том числе за счет использования цифровых технологий.

Как передает "Интерфакс", об этом глава государства заявил, выступая на пленарном заседании ежегодного форума "Опора России".

Он подчеркнул, что создание более дружественной среды для предпринимателей необходимо организовать в том числе, с помощью современных технологий, для того чтобы избавить компании от "вороха бумаг".

Президент попросил кабинет министров России отдельным постановлением установить исчерпывающий перечень отчетности для небольших компаний, чтобы чиновники не могли вводить все новые формы отчетности для бизнесменов, на основе разного рода ведомственных инструкций и приказов.

Путин посетовал, что такое, к сожалению, происходит ежедневно, но он надеется на помощь "Опоры России" в борьбе с ведомственным бюрократизмом.