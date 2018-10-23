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Договор о РСМД 35 минут назад

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23 октября 201821:22 Дмитрий Петров

Американский орлан склевал оливки: Путин принял в Кремле помощника Трампа

Россию удивляют недружественные действия со стороны США, которые последовали за вполне конструктивной встречей президентов в Хельсинки в июле, заявил Владимир Путин, принимая в Кремле Джона Болтона. Помощник американского президента по нацбезопасности уже третий день в Москве. Он приехал сразу после заявления Трампа о намерении вывести Америку из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Впрочем, проблем в отношениях наших стран накопилось уже так много, что назрела необходимость новой встречи лидеров России и США. Идею переговоров на высшем уровне также предложил Владимир Путин.

Владимир Путин принимает американскую делегацию в Представительском кабинете. Пожимает руку каждому из участников и предлагает занять места за овальным столом.

"В начале нашей беседы хотел бы вспомнить нашу встречу с президентом Соединенных Штатов в Хельсинки. Это была, на мой взгляд, полезная, местами достаточно жесткая встреча и беседа, но все-таки в конечном итоге, на мой взгляд, конструктивная. И поэтому для нас, честно скажу, иногда удивительно видеть, как Соединенные Штаты предпринимают в отношении России абсолютно ничем не спровоцированные шаги, которые мы не можем назвать дружественными, — обратился к Болтону Путин. — Мы же даже практически не отвечаем ни на один ваш шаг. Нет, это все продолжается, продолжается. Несмотря на все ваши усилия, торговый оборот между нашими странами, как ни странно, растет, в прошлом году на 16%, в этом году на 8% уже вырос. Это мало в абсолютных величинах, очень мало, конечно. Но тем не менее, тенденция такая есть. И кстати говоря, с позитивным сальдо для Соединенных Штатов. Растут и взаимные инвестиции. Причем, российские инвестиции в два раза превышают американские в российскую экономику".

Интерес к этому разговору по определению должен был быть высоким. Еще подняли градус ожиданий заявления ежедневные заявления Трампа о том, что Штаты выходят из договора об РСМД, о том, что Китай не соблюдает соглашения, которые Пекин не подписывал, о том, что у Америки много денег, и Вашингтон будет наращивать вооружения.

"Мы знаем и мы много говорим об этом одностороннем выходе Соединенных Штатов из Договора по противоракетной обороне. Недавно мы услышали о намерении Соединенных Штатов выйти из договора по ракетам малой, средней и меньшей дальности. Знаем о сомнениях в администрации по поводу необходимости продления СНВ-3. Слышим о намерении разместить отдельные элементы системы противоракетной обороны в космосе, — выразил свои озабоченности президент России. — Насколько я помню, на гербе Соединенных Штатов изображен орлан. С одной стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны оливковую ветвь, как знак миролюбивой политики с 13 оливками. Вопрос: ваш орлан уже все оливки склевал, остались одни стрелы? Мне было бы очень интересно поговорить с вами не только, как с помощником президента Соединенных Штатов, но и как со специалистом в области разоружения и контроля над вооружением. И, конечно, было бы полезно продолжить прямой диалог и с президентом Соединенных Штатов. Прежде всего на полях международных мероприятий, которые в ближайшее время состоятся, например, в Париже. Конечно, если американская сторона заинтересована в таких контактах".

"Большое спасибо, господин президент, — начинает ответ советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. — Очень приятно с вами вновь увидеться. Очень приятно, что мы сможем еще раз с вами встретиться и поговорить по тем всем вопросам, которые у нас находятся на повестке дня. И, конечно же, президенту Трампу будет очень приятно встретиться с вами в Париже на полях этой международной встречи, о которой вы говорили. Потому что несмотря на те различия, которые существуют между нами, в соответствии с национальным интересом каждой страны, тем не менее очень полезно нам встречаться и находить те точки соприкосновения, которые могут быть для нас полезны. Я буду сейчас представлять ту точку зрения, который высказывает президент Трамп. Я надеюсь, что у меня будут ответы на те вопросы, которые у вас имеются. Но оливковую ветвь и оливки я не привез".

"Я так и думал", — констатировал под смех всех собравшихся Владимир Путин.

"Если вы помните, то оливковую ветвь держит в правой лапе орел, так что так он демонстрирует свои приоритеты именно таким образом", — углубился в вопросы геральдики Джон Болтон.

"Там есть еще и надпись, — поддержал разговор об американском гербе Путин. — Насколько я помню: "Единство в многообразии". Поэтому, несмотря на различные подходы, можно и нужно искать точки соприкосновения. Мне так кажется".

"Действительно, это является нашим намерением, и нашим лозунгом является, что единство состоит как раз в множестве", — подтвердил в Кремле Джон Болтон.

К этому моменту Болтон уже поговорил с главой МИДа Сергеем Лавровым, секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. А 23 октября встречался с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.

- How are you?

- Приветствуем вас в министерстве обороны!

Одной из главных тем обсуждения становится Сирия, где российские и американские военные постоянно взаимодействуют. Это позитивный пример эффективного сотрудничества. Во всем остальном, признал министр, нам нужен более активный диалог.

"Сегодня в мире огромное количество проблем, которые мы могли бы решать совместными усилиями. Это касается как стратегических вопросов ядерного сдерживания, так и, безусловно, вопросов регулирования теперь уже крупных застарелых конфликтов", — отметил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Мы получили от президентов очень важное задание расширить и углубить диалог. Мы согласны, что переговоры по Сирии были очень полезными. И мы надеемся, что мы сможем расширить диалог и на другие важные вопросы", — поддержал Сергея Шойгу советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

- Удалось ли изменить точку зрения Вашингтона?

- Неизвестно. Да и не в этом были смысл и цель приезда Болтона.

Утечек о содержании разговора немного. В частности, известно, что на одной из встреч Болтон хотел поговорить о Китае. В ответ ему пояснили, что переговоры без Пекина Москва вести не будет. До этой минуты кроме протокольной встречи с президентом в программе Болтона был еще только один пункт, предполагавший участие телекамер.

Программа визита Джона Болтона в Москве — насыщенная. Каждый день переговоры. И после завершения встречи с Сергеем Шойгу в здании министерства обороны кортеж советника президента США по национальной безопасности направился в центр Москвы.

Об этом не было известно заранее, но Джон Болтон посчитал важным возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата. А потом здесь же в Александровском саду подошел к памятнику знаку Города-Героя Керчи, чтобы почтить память российских граждан, погибших в политехническом колледже.

Итоги переговоров Владимира Путина с Джоном Болтоном подвел помощник президента России Юрий Ушаков. И, в частности, подтвердил информацию о достигнутой предварительной договоренности провести российско-американский саммит в Париже 11 ноября. Встреча в Париже приурочена к 73-годовщине окончания Второй мировой войны.

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