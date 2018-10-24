Копия "Титаника" отправится в плавание в 2022 году

Копия "Титаника" повторит роковой рейс в 2022 году. Об этом заявил миллиардер Клайва Палмера, который финансирует этот проект.

Палмер объявил о намерении построить точную копию парохода еще в 2012 году (в год столетия кораблекрушения). Ожидалось, что судно отправится в свой первый рейс уже в 2016 году. Однако позже сроки были передвинуты на 2018 год. Причиной стали финансовые проблемы.

По словам бизнесмена, теперь все вопросы улажены и работа возобновлена. Между тем представитель компании Blue Star Line сообщил газете The Guardian, что строительные работы еще не начаты, а кораблестроители не наняты.

Как сообщает РИА Новости, сначала "Титаник II" направится из Дубая в Саутгемптон, а затем в Нью-Йорк. По данным ТАСС, внешне корабль будет точной копией своего предшественника, интерьеры салонов и кают будут оформлены в стиле ретро. Но технически судно будет оснащено на уровне XXI века. "Титаник" будет работать не на угле, а на дизельном топливе. Однако над палубой все-таки будут возвышаться четыре трубы.

В ночь на 15 апреля 1912 года "Титаник", принадлежавший компании White Star Line, столкнулся с айсбергом и затонул в Атлантическом океане. Пароход совершал свой первый рейс. Погибли более 1,5 тысячи человек, еще около 700 человек сумели спастись.