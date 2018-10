Трамп: караван беженцев из Мексики остановит армия США

Дональд Трамп собирается направить к южной границе военных, чтобы остановить караван беженцев, направляющихся в США. В своем Twitter он пообещал, что мигранты "будут остановлены".

Brandon Judd of the National Border Patrol Council is right when he says on @foxandfriends that the Democrat inspired laws make it tough for us to stop people at the Border. MUST BE CHANDED, but I am bringing out the military for this National Emergency. They will be stopped!