Караченцова похоронят не на Ваганьковском кладбище, а на Троекуровском

Знаменитый актер, народный артист РСФСР Николай Караченцов будет похоронен на Троекуровском кладбище. Такое решение приняла его вдова Людмила Поргина.

Как рассказала Поргина РИА Новости, на этом кладбище рядом лежат друзья Николая — Наталья Гундарева, Любовь Полищук, Владислав Галкин, "ему в такой компании будет хорошо".

Николай Караченцов умер утром 26 октября​​. Похороны пройдут 29 октября. Прощание с артистом состоится в театре "Ленком" с 9 до 13 в этот же день.