В МИД РФ полагают, что американцы готовят войну

Заместитель руководителя департамента министерства иностранных дел России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Андрей Белоусов проинформировал мировую общественность о том, что выходя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), США готовят войну.

Как передает ТАСС, об этом дипломат заявил после того, как комитет Организации Объединенных Наций проголосовал против вынесения на рассмотрение российской резолюции в поддержку ДРСМД.

После голосования американский представитель Роберт Вуд отметил, что последние 5 лет Вашингтон пытался повлиять на Москву, которая нарушала положения ДРСМД и теперь терпение США лопнуло.

В ответ Белоусов заместил, что Россия еще с 2000 года выдвигает претензии к Америке по поводу неисполнения ею положений договора. Он подчеркнул, что недавно США заявили о том, что РФ готовится к войне и подтвердил это: "Мы готовимся защищать нашу родину, нашу территориальную целостность, наши принципы, наши ценности, наших людей — мы готовимся к такой войне".

Он обвинил Соединенные Штаты в том, что в отличие от Российской Федерации, которая "готовится к войне", США "готовят войну".

Об этом, по мнению российского дипломата, свидетельствуют политические шаги Вашингтона, который выходит из ДРСМД, принимает новую ядерную доктрину и наращивает свой ракетный арсенал.

20 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что его страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поскольку де, Россия нарушает его.

Заместитель руководителя министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал это решение опасным шагом. Действия США раскритиковали также Германия и Китай.

На этой неделе российская сторона официально представила текст резолюции в поддержку ДРСМД в секретариат ООН и председателю первого комитета Организации, однако 26 октября данный комитет большинством голосов отклонил рассмотрение документа.