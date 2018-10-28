Тема:
Наводнение на Кубани 10 минут назад
Подача воды в Туапсе возобновится в полдень воскресенья
Полноценное водоснабжение города Туапсе возобновится к полудню воскресенья. В настоящее время город, пострадавший от наводнения, снабжается водой по временной схеме, сообщает ТАСС со ссылкой на главу района Анатолия Русина.
Власти предупреждают, что поданная после четырехдневного перерыва вода — техническая и для питья не предназначена. Но даже в таком усеченном варианте воду получают пока не все туапсинские микрорайоны.
Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней, которые прошли 24 октября, был поврежден магистральный водовод. Без воды остались порядка 60 тысяч человек. Восстановить водоснабжение долго не удавалось из-за потоков воды. Сейчас в Краснодарском крае подтопленными остаются около 30 населенных пунктов — почти 2,5 тысячи домовладений, повреждены автодороги и железнодорожные пути. Фиксируются перебои с электро- и газоснабжением. Это крупнейший с 1991 года паводок в регионе.
Жертвами непогоды стали шесть человек, 13 остаются в больницах, всего за медицинской помощью обратились 145 человек. В самые труднодоступные доставили необходимые запасы гуманитарной помощи.
Начали работу комиссии по оценке ущерба. Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим жителям.
"Нужно сделать все, для того чтобы людям помочь. И если нужна помощь федерального центра, Москвы, прошу сформулировать эти потребности", — поручил президент главе МЧС Евгению Зиничеву на совещании, где обсудили ситуацию на Кубани.
Дороги и мосты восстановлены по временной схеме. Нужно будет разработать проекты реконструкции и даже строительства новых сооружений.
Ранее по теме
-
Число пострадавших в результате наводнения на Кубани достигло 145 человек1 час назад
-
В Краснодарском крае восстанавливают транспортное сообщение и инфраструктуру8 часов назад
-
В Краснодарском крае пострадавшим от паводка выплатят миллиард13 часов назад
-
Наводнение на Кубани: стихия еще не отступила13 часов назад
-
Путин пообещал Кубани помощь федцентра23 часа назад
-
Кубань: вода ушла из домовладений, свет пока не вернули23 часа назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Умер Николай Караченцов
- ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГ в Москве
- В Белоруссии ответили на украинский призыв не говорить на русском
- Пострадавшим от наводнения на Кубани предоставят матпомощь
- ФИФА признала чемпионат мира в России лучшим в истории
Самое читаемое
-
Отец убил сыновей-аутистов, чтобы они "не мучались"
- Грачева встретилась с мужем, отрубившим ей руки
- Старый полис все еще действует, но лучше поменять на новый
- Последние минуты Караченцова: уходил спокойно, подмигнул жене
- Россия испытала системы подавления вражеских спутников
Авто.Вести.Ru
-
Роскошный BMW X7: все подробности и российские цены!
- Гидрометцентр рассказал, когда стоит "переобуваться"
- Преемник Skoda Rapid: первые фото и новые подробности
- Kia подняла цены на семь моделей в России
- В России начат прием заказов на новый Audi A6 (есть цены)
Экономика
-
Зачем ФРС так агрессивно и настойчиво повышает ставки?
- 10 самых больших ледоколов в мире
- На США надвигается инфляционная угроза
- Акции Amazon и Google рухнули после отчетов
- В России стремительно растут цены на сахар
Недвижимость
-
Шнур и Матильда избавляются от прошлого
- Королеву Елизавету хотят выселить из дворца
- Россиянам предложили оплачивать долги соседей
- Ставки растут: брать ли ипотеку?
- Жилой район превратили в свалку
- Назван главный загрязнитель планеты
Вести.Медицина
-
У высоких людей чаще развивается рак
- 8 способов заснуть (и выспаться), в которые верят ученые
- 5 фактов о психопатах, которые должен знать каждый
- Есть вопрос: можно ли избавиться от жира только в одной области
- Папаверин решил главную проблему лучевой терапии рака
Вести в 20.00
-
Поклонники Караченцова несут цветы к "Ленкому"
- У беглого банкира Пугачева забирают лондонский дом
- На Кубани разбирают завалы мусора и восстанавливают движение поездов
Москва 24
-
Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду
- Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя МВД
- Столичная полиция проверяет информацию о домогательствах таксиста к гражданке Франции
- Водитель сбил женщину с ребенком и усадил их на обочине
- Пенсионер выжил после падения под поезд на станции "Тверская"
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего
- Xiaomi Mi Mix 3: минимальные рамки и выдвижные селфи-камеры
- Нейросеть нарисовала портрет. Его продали за $432000
- Двуногий робот Boston Dynamics стал мастером паркура. Видео
- Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя
Вести-Москва
-
Бросила из-за нервного срыва: маму найденного в подъезде ребенка отправили за решетку
- Вылетные трассы в Подмосковье благоустроят
- Дверь вместо окна: жильцы возмущены незаконной перепланировкой на Кутузовском
- Итальянские деликатесы, монстры-насекомые и массовый забег: как провести выходные
- Москвичи создали собственные проекты развития своих районов
Вести.Стиль
-
Красота без жертв: 6 видов безопасных аппаратных процедур
- Модный практикум: как носить кожаные вещи и не выглядеть вульгарно
- Что носить этой зимой? 10 самых модных свитеров
- Что такое духи с феромонами и как они работают
- Чем заняться на ноябрьских праздниках? Выиграйте роскошный комплект одежды для дома!
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Серебряная пуля нового поколения: от паразитов, пожирающих мозг, спасут наночастицы
- Брат титана: у самого массивного объекта в ранней Вселенной обнаружился соперник
- Приём горячих ванн помогает справиться с депрессией лучше физических упражнений
- Ум и сообразительность: вороны создают инструменты из нескольких частей
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"