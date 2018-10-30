Пушилин против обсуждения в Совбезе ООН выборов в Донбассе без ДНР и ЛНР

Исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин выступил против того, чтобы в Совете безопасности ООН обсуждали выборы в Донбассе без участия представителей ДНР и ЛНР. Он заявил, что это "некорректно и необъективно", передает ТАСС.

Выборы пройдут 11 ноября. Говоря о них, Пушилин отметил, что после гибели лидера ДНР Александра Захарченко нельзя было допустить вакуума власти: были назначены выборы главы и парламента.