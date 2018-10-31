И бак разорвался... "Роскосмос" назвал причину аварии "Союза"

Авария ракеты "Союза-ФГ" произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней. Об этом рассказал РИА Новости исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

По его словам, нештатная работа датчика привела к тому, то один из боковых блоков первой ступени "Союза-ФГ" не отошел на нужное расстояние и ударил по баку горючего второй ступени. В результате бак разорвался.

11 октября с космодрома Байконур стартовала российская ракета-носитель "Союз-ФГ". Она должна была доставить на МКС новый экипаж — россиянина Алексея Овчинина и американца Ника Хейга.

Авария произошла на взлете. Он стала первой за 35 лет с носителями такого типа. Космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Спускаемый аппарат приземлился недалеко от казахстанского Жезказгана. Космонавты не пострадали. Для Овчинина это был первый полет, Хейг летел впервые.