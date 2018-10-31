Тема:
Взрыв у здания ФСБ в Архангельске 33 минуты назад
СКР опубликовал фото подозреваемого в подрыве управления ФСБ в Архангельске
Предполагаемым организатором взрыва в управлении ФСБ по Архангельской области стал 17-летний студент местного техникума, сообщает СКР. Камера наблюдения зафиксировала лицо подозреваемого за несколько секунд до взрыва.
Инцидент, который СКР признал терактом, произошел в 08:52 в среду, 31 октября. На входе в административное здание молодой человек достал из сумки самодельное взрывное устройство и привел его в действие. От полученных травм он скончался на месте, три сотрудника ФСБ получили осколочные ранения.
По некоторым данным, устройство сработало в руках у Михаила Ж., студента второго курса Архангельского политехнического техникума, который за несколько минут до появления на пороге приемной написал сообщение о готовящемся взрыве.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт" и "Незаконное ношение боеприпасов".
Ранее по теме
-
СК: теракт у здания ФСБ совершил 17-летний архангелогородец33 минуты назад
-
Взрыв в Архангельске: мужчина достал бомбу из сумки на входе в здание ФСБ55 минут назад
-
Взрыв у ФСБ Архангельска: один человек погиб, трое ранены2 часа назад
-
Один человек погиб при взрыве у здания ФСБ в Архангельске3 часа назад
-
В Архангельске у входа в здание ФСБ прогремел взрыв3 часа назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Взрыв возле здания ФСБ в Архангельске
- "Роскосмос" назвал причину аварии "Союза"
- Моряки с судна "Норд" вернулись из украинского плена
- Спасатели уловили сигналы черных ящиков разбившегося "Боинга"
- В Индии установлен самый большой памятник в мире
Самое читаемое
-
Композитор Бородин погиб в смертельном ДТП
- Бразильский футболист "Сан-Паулу" жестоко убит после пыток
- Убийство на пляже: по делу Насти судят ее невиновную подругу
- Виновата шишка? Друг солиста группы "Нэнси" рассказал о его странной смерти
- Мать спилась, отец вышел в окно, брат умер: тяжелая судьба актера Логинова
Авто.Вести.Ru
-
Audi назвала российсике цены и комплектации кросс-купе Q8
- Lada Vesta Sport все же станет универсалом
- За оставление места ДТП начнут карать строже
- Ravon вернулся в Россию, но цены по пути выросли вдвое
- Volkswagen привезет в Россию два новых кроссовера
Экономика
-
Россия в январе-сентябре увеличила поставки стали в ЕС на 56%
- 6 банкротств Дональда Трампа
- Современный дата-центр: выход за грани привычного
- Ошибки центробанков и их попытка вернуться назад
- Прогноз: рублю также пригрозят последствиями разрушения РСМД
- Торговые роботы капитулируют на фоне обвала рынков
Недвижимость
-
Космонавт рассказал, как устроена жизнь на МКС
- Обманутые дольщики приделали застройщику длинный нос
- Особенности квартир в разных странах, которые вас удивят
- Домик в деревне: москвичи бегут за город
- Жить на рубли:что изменит дедолларизация
- Сальмонелла под майонезом: что скрывает столичный общепит
Вести.Медицина
-
У высоких людей чаще развивается рак
- 8 способов заснуть (и выспаться), в которые верят ученые
- 5 фактов о психопатах, которые должен знать каждый
- Есть вопрос: можно ли избавиться от жира только в одной области
- Папаверин решил главную проблему лучевой терапии рака
Вести в 20.00
-
Путин: вся Россия не забудет крымский референдум
- Кондуктора и пассажира избил безбилетник
- В России вспомнили жертв политрепрессий
Москва 24
-
Когда менять летнюю резину на зимнюю? Памятка
- Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице
- СК возбудил дело после нападения в цирке львицы на девочку
- Я слышу чьи-то шаги: "потусторонние" места столицы, где нужно побывать ночью
- Бросившую сына в подъезде дома в Щелкове женщину арестовали
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего
- Xiaomi Mi Mix 3: минимальные рамки и выдвижные селфи-камеры
- Нейросеть нарисовала портрет. Его продали за $432000
- Двуногий робот Boston Dynamics стал мастером паркура. Видео
- Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя
Вести-Москва
-
Патриарх Кирилл рассказал о последней попытке предотвратить раскол
- Снегопад в столице застал врасплох некоторых автомобилистов
- Поезда "Иволга" начали курсировать на Белорусском направлении
- Дом-коммуну в Басманном районе признали памятником культуры
- Музею Востока - ровно век. Что накопили за 100 лет?
Вести.Стиль
-
Красота без жертв: 6 видов безопасных аппаратных процедур
- Модный практикум: как носить кожаные вещи и не выглядеть вульгарно
- Что носить этой зимой? 10 самых модных свитеров
- Что такое духи с феромонами и как они работают
- Чем заняться на ноябрьских праздниках? Выиграйте роскошный комплект одежды для дома!
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Российские инженеры открыли предзаказы на легендарный ховербайк Scorpion 3
- Запись голоса матери будит ребёнка лучше пожарной сигнализации
- Подтверждено: у Земли есть спутники из пыли
- Африканские студенты создали первые в мире кирпичи из человеческой мочи
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"