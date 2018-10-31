Новости В мире

Все видео этой рубрики
31 октября 201816:48

Трамп предупредил колонну "преступников и бандитов" из Мексики, что их встретят войска

EPA

Дональд Трамп пообещал встретить войсками приближающихся к американской границе мигрантов.

"Наши военные мобилизованы на южной границе. В скором времени там будет еще больше войск. Мы не пропустим в США эти колонны", — написал президент США на своей страничке в Twitter.

По мнению американского лидера, среди мигрантов много преступников и членов различных банд.

"Наша граница священна, и пересекать ее можно только легально. Поворачивайте назад", — подчеркнул Трамп.

Ранее стало известно, что с юга к американо-мексиканской границе приближается большое количество мигрантов из стран Центральной Америки. В связи с этим Пентагон намерен направить в район более 5 тысяч военнослужащих. Первые подразделения с военной базы США "Форт-Нокс" уже выдвинулись к границе.

До этого Дональд Трамп пообещал подписать указ, который лишит права на автоматическое гражданство детей нелегальных мигрантов, а также тех, кто не является гражданами США.

Сейчас

17:10

Прокуратура Стамбула рассказала подробности убийства Хашогги

16:09

Медведев выдвинул ультиматум нефтяникам

15:47

В Татарстане арестованы члены спящей ячейки ИГ

14:39

Путин подписал концепцию миграционной политики

12:37

СК: теракт у здания ФСБ совершил 17-летний архангелогородец

12:36

Гидрометцентр: зима в Москве начнется ближе к Новому году

11:23

"Роскосмос" назвал причину аварии "Союза"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Медведев выдвинул ультиматум нефтяникам

Медведев выдвинул ультиматум нефтяникам

42 минуты назад
Конашенков: в Идлибе готовится провокация. Боевики привезли туда ядовитый хлор

Конашенков: в Идлибе готовится провокация. Боевики привезли туда ядовитый хлор

1 час назад
Путин подписал концепцию миграционной политики

Путин подписал концепцию миграционной политики

2 часа назад
Трамп предупредил колонну "преступников и бандитов" из Мексики, что их встретят войска

Трамп предупредил колонну "преступников и бандитов" из Мексики, что их встретят войска

18 минут назад
СК: теракт у здания ФСБ совершил 17-летний архангелогородец

СК: теракт у здания ФСБ совершил 17-летний архангелогородец

4 часа назад
Лобода вышла из больницы "под присмотром" лидера Rammstein и собралась в Германию

Лобода вышла из больницы "под присмотром" лидера Rammstein и собралась в Германию

2 часа назад
После обмана риелтора и болезни дочери у Елены Воробей шалит давление

После обмана риелтора и болезни дочери у Елены Воробей шалит давление

2 часа назад
Георгия Штиля с разницей в 40 лет свела с женами одна и та же женщина

Георгия Штиля с разницей в 40 лет свела с женами одна и та же женщина

56 минут назад
Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция

Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция

29.10.2018 10:00
Италия: пожар, уничтоживший сотни Maserati, потушили спустя сутки

Италия: пожар, уничтоживший сотни Maserati, потушили спустя сутки

30 минут назад
В сельской администрации Якутии ошпарился насмерть слесарь, прикованный к батарее

В сельской администрации Якутии ошпарился насмерть слесарь, прикованный к батарее

4 часа назад
Пожилая воспитательница детсада наступила на ребенка, а его отец снимал это на видео

Пожилая воспитательница детсада наступила на ребенка, а его отец снимал это на видео

5 часов назад
Девочка, на которую напала цирковая львица, впала в кому

Девочка, на которую напала цирковая львица, впала в кому

4 часа назад
"Годунов": большая премьера на канале "Россия" - уже 5 ноября

"Годунов": большая премьера на канале "Россия" - уже 5 ноября

6 часов назад
Стартовал конкурс с призовым фондом 200 000 рублей

Стартовал конкурс с призовым фондом 200 000 рублей

23 часа назад
Голландцы ищут добровольцев, готовых зачать и родить ребёнка в космосе в 2021-2024 годах

Голландцы ищут добровольцев, готовых зачать и родить ребёнка в космосе в 2021-2024 годах

30.10.2018 12:24
Помогите выжить Анечке с пороком сердца

Помогите выжить Анечке с пороком сердца

25.10.2018 16:57
Кот или ворон? В Сети гадают над очередной оптической иллюзией

Кот или ворон? В Сети гадают над очередной оптической иллюзией

14 минут назад
Сломавший руку Месси приступил к тренировкам

Сломавший руку Месси приступил к тренировкам

51 минута назад
"За свободу!" Неизвестный облил красной краской могилу Франко

"За свободу!" Неизвестный облил красной краской могилу Франко

51 минута назад
"Победа" разыскивает хозяина варанов, чтобы взыскать с него 106 тысяч рублей

"Победа" разыскивает хозяина варанов, чтобы взыскать с него 106 тысяч рублей

54 минуты назад
"У нее не было сил кричать": спасение заблудившейся женщины попало на видео

"У нее не было сил кричать": спасение заблудившейся женщины попало на видео

57 минут назад
В Татарстане арестованы члены спящей ячейки ИГ

В Татарстане арестованы члены спящей ячейки ИГ

1 час назад
После оправдания христианки, обвиняемой в богохульстве, Пакистан охватили массовые беспорядки

После оправдания христианки, обвиняемой в богохульстве, Пакистан охватили массовые беспорядки

1 час назад
Официанты не выдержали претензий "светских фиф" и запустили в них тортом

Официанты не выдержали претензий "светских фиф" и запустили в них тортом

1 час назад
Большинство "землеподобных и потенциально обитаемых планет" лишили этого статуса

Большинство "землеподобных и потенциально обитаемых планет" лишили этого статуса

1 час назад
Четверть российских водителей страдает апотомопезофобией

Четверть российских водителей страдает апотомопезофобией

2 часа назад
8 главных праздников, которые отмечают в России

8 главных праздников, которые отмечают в России

2 часа назад
В Новой Москве в лесу нашли скелет

В Новой Москве в лесу нашли скелет

2 часа назад
Семь советских фильмов вошли в рейтинг 100 лучших картин по версии BBC

Семь советских фильмов вошли в рейтинг 100 лучших картин по версии BBC

2 часа назад
Упавшая с перил московского ТЦ женщина скончалась в больнице

Упавшая с перил московского ТЦ женщина скончалась в больнице

2 часа назад
Стоимость квадратного метра начнут считать иначе

Стоимость квадратного метра начнут считать иначе

3 часа назад
Сенцову предложили поставить свою пьесу прямо в колонии

Сенцову предложили поставить свою пьесу прямо в колонии

3 часа назад
Заглянуть в подгузник: учёные выяснили, как можно улучшить состояние недоношенных детей

Заглянуть в подгузник: учёные выяснили, как можно улучшить состояние недоношенных детей

3 часа назад
Nissan рассказал про обновленнный X-Trail для России

Nissan рассказал про обновленнный X-Trail для России

3 часа назад
Индонезийские спасатели уловили сигналы черных ящиков разбившегося "Боинга"

Индонезийские спасатели уловили сигналы черных ящиков разбившегося "Боинга"

3 часа назад
В Благовещенске дачник рыл яму и наткнулся на десятки черепов с пулевыми отверстиями

В Благовещенске дачник рыл яму и наткнулся на десятки черепов с пулевыми отверстиями

3 часа назад
Гидрометцентр: зима в Москве начнется ближе к Новому году

Гидрометцентр: зима в Москве начнется ближе к Новому году

4 часа назад
Honda превратила пикап Ridgeline в экстремальный багги

Honda превратила пикап Ridgeline в экстремальный багги

4 часа назад
И бак разорвался... "Роскосмос" назвал причину аварии "Союза"

И бак разорвался... "Роскосмос" назвал причину аварии "Союза"

5 часов назад
Нюх на болезнь: собак обучили диагностировать малярию по запаху носков

Нюх на болезнь: собак обучили диагностировать малярию по запаху носков

5 часов назад
В России запретили рекламу услуг по написанию диссертаций

В России запретили рекламу услуг по написанию диссертаций

6 часов назад
Счет разблокирован: с библиотекаря Улюкаева взыщут 130 миллионов

Счет разблокирован: с библиотекаря Улюкаева взыщут 130 миллионов

6 часов назад
Моряков "Норда" встретили как героев

Моряков "Норда" встретили как героев

6 часов назад
Выше Будды: в Индии установлен самый большой памятник в мире

Выше Будды: в Индии установлен самый большой памятник в мире

6 часов назад
В Афганистане разбился вертолет. Погибли 25 человек

В Афганистане разбился вертолет. Погибли 25 человек

6 часов назад
Женщина родила, не отходя от кассы магазина

Женщина родила, не отходя от кассы магазина

8 часов назад
"Бывшие". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова 3 ноября

"Бывшие". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова 3 ноября

30.10.2018 14:51
"Легкий, летний, добрый, трогательный": Захарова и Песков о новом фильме Тиграна Кеосаяна

"Легкий, летний, добрый, трогательный": Захарова и Песков о новом фильме Тиграна Кеосаяна

30.10.2018 12:50
"Ненастье": отголоски реальных историй

"Ненастье": отголоски реальных историй

27.10.2018 22:15
Юрий Башмет приглашает в "Зарядье" на "Фантастическую Кармен"

Юрий Башмет приглашает в "Зарядье" на "Фантастическую Кармен"

26.10.2018 22:10