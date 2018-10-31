"Кэшбери" пошли по следам "МММ" и "Селенги"

Три миллиарда рублей ущерба, десятки тысяч пострадавших и все признаки финансовой пирамиды: так оценили деятельность компании "Кэшбери" в Центробанке. Схема обмана — родом из 90-х, напоминает "МММ" и "Селенгу": инвесторам обещали сотни процентов годовых, а вот способы привлечения вкладчиков — самые современные. В попытках спасти кампанию некоторые из них записывают в соцсетях видеообращения в стихах и прозе. Есть ли шанс вернуть деньги? И кем оказался архитектор новой пирамиды?

"Кэшбери" – то есть "наличные бери", просто так, без усилий. Заманчивое предложение, которое ушлые молодые люди сделали жителям по всей стране. Полторы сотни офисов — от Дальнего Востока до Калининграда. Обещали заоблачный доход — 100, 200, 600 процентов годовых.

"Мы направили информацию в правоохранительные органы для того, чтобы рассмотреть вопрос о прекращении деятельности организации, — говорит глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях. — Ущерб от деятельности данной компании может составить от одного до трех миллиардов рублей".

Ущерб может быть куда больше. 1 миллиард фунтов (то есть около 85 миллиардов рублей) — уставной капитал "Кэшбери интернешнл лимитед". Документы о регистрации компании — в Великобритании, есть в открытом доступе. Судя по ним, в королевстве есть сразу 4 "Кэшбери". Их названия отличает игра слов — "лимитед", "трейдинг", "интернешнл". У каждой — генеральной директор Варданян. Только вот незадача — написание фамилии. Разница — в одну букву, еще и даты рождения у Варданяна плавающие. То он появился на свет в августе 83-го, то — в июне 80-го, то — в сентябре 81-го. Один из офисов в Лондоне, который указан в документах. Секретари разводят руками.

Вкладчики, не получая ни своих, ни обещанных денег создают в Интернете группы обманутых "Кэшбери". Там Варданяна, обещавшего прибыли, узнали под другим именем якобы это 30-летний Эдуард Резанов из Магнитогорска. Эксперты уверены: действует целая группа дельцов, сколотивших очередную пирамиду.

"Организация позиционировала себя как участник финансового рынка, не состоя в реестре ЦБ в качестве микрофинасновой компании, принимала сбережения граждан под проценты, — сообщает член экспертного совета по небанковским финансово-кредитным организациям при комитете Госдумы РФ по финансовому рынку Наталья Фасахова. — Используют агрессивную рекламу и заманивают высокими процентами население".

Дмитрий Шилов был из тех, кто принес в "Кэшбери" деньги и друзей привел. Он уверяет, что успел сорвать куш, правда те, кого приглашал, остались с носом.

Их как будто зомбировали, на тренингах и семинарах повторяя слово "деньги" по многу раз. Чтобы поток наивных вкладчиков не иссякал, на рекламу тратились изрядно. В основном, в Интернете. Блогеры трясли купюрами и рассказывали своим подписчикам небылицы о том, как благодаря "Кэшбери" ничего не делали, а деньги текли рекой. Когда запахло жареным, и за дело взялась прокуратура, блогеры рекламное видео подчистили.

Доверчивые пользователи стучатся в закрытые двери офисов "Кэшбери". Идейный вдохновитель Варданян объявил каникулы — якобы выплаты временно приостановлены и вот-вот начнутся. На волне финансового обмана поднялись юристы, которые обещают вкладчикам вернуть деньги из "Кэшбери". "По моим оценкам, 100 процентов потеряно. В каком-то смысле "Кэшбери" уже и нет. Где искать? Настолько виртуально, что за хвост не схватишь", — констатирует финансовый омбудсмен Павел Медведев.

Между тем, "Кэшбери" расползается за пределы России. Офисы открыты в Средней Азии и на Украине. На открытии киевского офиса делились планами создать представительство "Кэшбери" на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Финансовая пирамида разрастается.