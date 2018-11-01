Генри Кавилл в "Ведьмаке": первые кадры

Опубликованы первые кадры с Генри Кавиллом в роли Геральта в сериале "Ведьмак" (The Witcher). Запись размещена на странице Netflix в Twitter.

Get your first look at Henry Cavill in The Witcher! pic.twitter.com/1O2eWS1MkP — Netflix US (@netflix) 31 октября 2018 г.

В подписи к видео говорится: "Взгляните впервые на Генри Кавилла в "Ведьмаке". На записи у Кавилла длинные белые волосы. Он выходит из тени, приближается к камере и отпивает зелье из темной бутылочки. При этом актер ничего не говорит.

Ранее исполнительный продюсер и сценарист сериала Лорен Шмидт сообщила, что подготовка идет очень активно и съемки скоро начнутся. По ее словам, подбор актрис на основные женские роли уже завершен, передает ТАСС. Выход сериала, который снимается по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского, запланирован на 2019 год.

Генри Кавиллу 35 лет. Он исполнил роль Супермена в фильмах "Человек из стали", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Лига справедливости". Также он снимался в сериале "Тюдоры".