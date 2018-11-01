Российские санкции коснутся 322 граждан Украины и 68 компаний

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении специальных экономических мер против Украины. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров. Речь идет о замораживании банковских счетов, блокирования имущества на территории России и запретов на перечисление средств за пределы нашей страны.

Как сообщает "Россия 24", санкции коснутся более чем 300 украинских граждан и 68 компаний. В список попали глава МВД Арсен Аваков, сын Порошенко Алексей, глава СБУ Василий Грицак, генпрокурор Юрий Луценко, посол Украины в США Валерий Чалый, бывшие премьеры Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко, радикалы Дмитрий Ярош и Олег Ляшко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

22 октября Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины. Правительству было поручено подготовить список. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что санкции не затронут братский украинский народ, который страдает из-за авантюрной политики руководства страны.