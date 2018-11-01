Официально установлена причина аварии "Союза-ФГ"

Авария "Союза-ФГ" произошла из-за деформации датчика разделения первой и второй ступеней при сборке ракеты на Байконуре.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом проинформировал общественность руководитель аварийной комиссии заместитель директора ЦНИИмаш Олег Скоробогатов.

Он подчеркнул, что ошибка сборщиков подтверждена документально. В результате, по его словам, боковой блок ракеты-носителя

пробил топливный бак, что привело к его разгерметизации, потери стабилизации ракеты и в результате аварийная система прекратила полет "Союза-ФГ" на 121 секунде после старта.

Скоробогатов не исключает подобного дефекта еще у двух ракет-носителей "Союз", которые собирались в "пакете". Он отметил, что аварийная комиссия предлагает тщательно проверить сборку данных ракет.

11 октября 2018 года ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" разрушилась октября вскоре после старта с Байконура. Космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг, находившиеся на борту "Союза МС-10", экстренно приземлились в специальной капсуле. За 35 лет это первое ЧП при запуске космического корабля.

За всю историю освоения космоса СССР потерял четырех космонавтов, американцы — 17 астронавтов.