Топ-менеджер ITV извинился за костюм расчленителя журналиста Washington Post

Один из руководителей британского телеканала ITV был вынужден извиняться после того, как появился на посвященной празднику Хэллоуин вечеринке в костюме, похожем на одежду жителя Саудовской Аравии и с окровавленной искусственной кистью руки.

Как передает РИА Новости, , 57-летний руководитель департамента телеканала по развлекательным и комедийным программам Асиф Зубайри поразил воображение своим белым халатом, испачканном красной жидкостью и окровавленной конечностью, которую он нес в руках. Венчал экстравагантный костюм платок в красную клетку, напоминающий традиционный саудовский головной убор.

Данный костюм гостями праздника, который прошел на севере Лондона, был воспринят как намек на причастность Саудовской Аравии к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

После того, как на следующий день пресса опубликовала снимки с вечеринки, костюм Зубайри вызвал волну критики и представителя ITV обвинили в "ужасающей бесчувственности". Бывший руководитель комитета по соблюдению стандартов в общественной жизни Алистер Грэм даже заявил, что данный поступок является "глупым непониманием граней допустимого со стороны человека с большим опытом".

В итоге, представителю канала пришлось извиняться за то, что своим нарядом он мог обидеть людей. При этом Зубайри подчеркнул, что был на вечеринке, как частное лицо.

Саудовский журналист Джамаль Хашогги, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, по версии турецких правоохранительных органов, был убит 2 октября после того, как вошел в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По сообщению прокуратуры столицы Турции, тело Хашогги было расчленено и уничтожено в кислоте после того, как он был задушен в генконсульстве.