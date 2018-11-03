В Италии умер кровавый мафиози Франческо Барбаро

В Италии скончался самый старый заключенный этой страны: один из кровавых боссов крупной преступной организации – Франческо Барбаро – ушел из жизни в возрасте 91 года. Несколько дней назад его самочувствие резко ухудшилось, и мафиози перевели из тюрьмы строгого режима в больницу.

Барбаро возглавлял в Италии опасный клан, под влияние которого попали, в частности, Латинская Америка и Австралия, передает телеканал "Россия 24". В восьмидесятых он занимался похищением людей, позже – торговлей наркотиками по всему миру. Франческо Барбаро отсидел в тюрьме 20 лет, в 2013 году вышел на свободу, но вскоре вновь попал за решетку – уже с пожизненным сроком.