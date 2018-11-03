Козак: правительство защитило граждан от бензинового "взрыва"

Удивительный поворот — падение цен на бензин. Пока оптовых. Случилось это после совещания представителей одиннадцати крупнейших, как их называют, "вертикально интегрированных нефтяных компаний", которые собрались в кабинете куратора топливно-энергетического комплекса в федеральном правительстве Дмитрия Козака. Приветствовал он их вроде и ласково, но мы же все понимаем… Летом мы записывали Дмитрия Козака после предыдущего такого совещания. В чем разница на этот раз?

- Дмитрий Николаевич, регулярности наших встреч, наверное, все другие отрасли нашей промышленности и сельского хозяйства могут обзавидоваться. Но все-таки разница между нашим с вами прошлым разговором и нынешним есть, потому что в прошлый раз правительство реагировало на рост цен, а в этот раз в большей степени упреждало, хотя кое-где был отмечен рост на независимых АЗС. Но упреждало прежде всего, да?

- Мы наблюдали ситуацию на оптовом рынке, на розничном. Она накалялась, была, что называется, на грани. Совсем скоро произошел бы этот "взрыв". А правительство должно защищать прежде всего потребителей, правда, находя разумный баланс между производителями продукта и потребителями, их интересами. Поэтому мы пришли к выводу, что необходимо реагировать. У нас всегда в запасе был такой острый и болезненный для нефтяной отрасли инструмент, как заградительные пошлины, — это предусмотрено законом.

- То есть не выпускать нефть на внешний рынок, чтобы она оставалась в стране?

- Сбалансировать цены — внутренние и внешние. Поэтому было принято решение еще раз провести такой разговор, но немножко пожестче, не в виде рекомендаций и просьб, а в виде конкретного соглашения с нефтяной отраслью, с вертикально интегрированными нефтяными компаниями, чтобы они сделали выбор: либо мы применяем этот инструмент, либо они пожертвуют недополученными доходами. Это ведь не убытки. Насытят внутренний рынок моторным топливом. Снизят оптовые цены, чтобы независимые автозаправочные станции могли конкурировать с АЗС вертикально интегрированных компаний, для всех создали равные условия для конкуренции на рынке моторного топлива. Состоялся такой разговор. В принципе, договорились.

- Вы очень жестко в конце разговора применили словосочетание "солидарная ответственность". Если кто-то один из всех нарушает, тогда на всех будут распространены более жесткие меры.

- Другого выхода нет. Если кто-то, извините, хулиганит, то наносит ущерб другим. Поэтому такое решение было принято, и оно и зафиксировано в протоколе нашего совещания.

- И протокола правительства оказалось достаточно? Потому что некоторые мои коллеги, особенно печатная пресса, начали спекулировать: так есть соглашение или нет? Есть там подпись ручкой или нет?

- Соглашения все равно будут. Это формальное оформление наших отношений. В протоколе зафиксированы эти обязательства. Но нефтяные компании, надо отдать им должное, и до этого выполняли те обязательства, которые взяли на себя. Они поставляли топливо на свои заправки, а независимые АЗС — это сложный рынок. У нас 62% заправочных станций — это станции, которые не принадлежат нефтяным компаниям.

- Я как автолюбитель уже много лет, честно говоря, на независимые заправки не заезжаю, потому что неизвестно, чего там ждать. За одним, правда, важным исключением: когда оказываюсь далеко от крупных городов. Там деваться некуда.

- В этом как раз и вся проблема. Там действительно много безобразий. Часто это некачественное топливо. Там нужно наводить порядок. Но они обеспечивают доступность топлива для граждан наших, а это очень важно.

- Особенно в Сибири и на Дальнем Востоке.

- Да, в Якутии, Забайкальском крае.

- Помню, я ехал из Хабаровска в Ванино. Там на 400 километров, по-моему, одна АЗС была. Независимая.

- Там 100% заправочных станций принадлежат независимым поставщикам. И сегодня порядок наводить надо. Но если мы будем очень жестко и быстро его наводить, это может привести к коллапсу. Представьте себе, особенно сейчас, в зимний период, что в Якутии закроются все заправочные станции! Там нет нефтяных компаний, АЗС — независимые. В Забайкальском крае такая же история. Только 6 заправочных станций — я по памяти сейчас говорю – принадлежат "Роснефти". А остальные — их больше 200 – независимые.

- Тогда страна просто встанет.

- Да. Поэтому мы должны действовать последовательно, жестко, но деликатно, аккуратно, чтобы не лишить граждан топлива.

- Госрегулированием от всего это не попахивает? Половина зрителей сказала бы: да как раз госрегулирование и нужно. Половина скажет: нет, нужен рынок.

- Что касается госрегулирования, то мы уже это проходили.

- И очереди за бензином даже в Москве я прекрасно помню. В 80-е годы. При советской власти.

- Да, дефицит был. Поэтому здесь невозможно сделать "скорее". За 30 лет сложилась такая структура рынка. Невозможно будет ввести государственное регулирование. Либо мы опять через такое регулирование потеряем сеть автозаправочных станций, которая обеспечивает доступность моторного топлива для граждан прежде всего, вот, либо будет дефицит. Есть другие варианты. Они используются в разных странах и тоже считаются рыночными. Вот Соединенные Штаты Америки 40 лет держали запрет на экспорт сырой нефти. Безо всяких пошлин, безо всего. 0 лет насыщали собственные НПЗ, собственный рынок нефтепродуктами, и там всегда моторное топливо было дешевым. Или там есть более мягкие, компромиссные варианты, то, например, в Австралии действует разрешительный порядок экспорта. После удовлетворения потребностей внутреннего рынка разрешается в неограниченном количестве и экспорт нефти. Мы изучаем разный опыт, работаем над этим вместе с нефтяной отраслью, чтобы найти понятный, прозрачный рыночный механизм регулирования внутреннего и внешнего рынков.

- Сейчас никаких плюс 4-5 рублей за литр не проглядывается? Ходили слухи, что нефтяные компании хотят поднять цены.

- Я по-прежнему подтверждаю то, что неоднократно говорил ранее: у нас есть инструменты, хватит ресурсов и доброй воли — у тех же нефтяных компаний — для того, чтобы сдержать уровень розничных цен на моторное топливо в пределах инфляции. Именно об этом мы договорились, и нефтяники согласились с этим. За одну ночь.

- И назавтра биржевые цены пошли вниз.

- На следующий день на 3-4% на различные виды топлива цены снизились.

- И сейчас это должно дойти. Надо 2-3 дня на логистику. Это приведет к стабилизации цен на тех независимых автозаправках, где они пошли наверх?

- Да. Розничный рынок реагирует на изменения на оптовом с некоторым замедлением. Я думаю, через несколько дней мы почувствуем все эти изменения. Модель достаточно понятная и простая.