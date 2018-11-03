МИД России: добиться от Ирана уступок нажимом не получится

В российском МИДе решительно осуждают "новые деструктивные действия США" в связи с объявленной Вашингтоном новой волной антииранских санкций. Этот шаг Соединенных Штатов, заявляют на Смоленской площади, нацелен на подрыв усилий участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, последовательно предпринимаемых ими для сохранения данной договоренности.

Линия Вашингтона, направленная на слом международно-правовых инструментов в области ядерного нераспространения и контроля над вооружениями, вызывает на Смоленской площади "глубокое разочарование и нарастающую обеспокоенность". Ситуация в сфере глобальной безопасности ухудшается, а теперь США наносят очередной мощный удар по Договору о нераспространении ядерного оружия, говорится в официальном комментарии МИД РФ.

При этом США, лицемерно рассуждая о необходимости укрепления данного договора, фактически ведут дело к его развалу. В Москве отвергают любые односторонние санкции в обход решений Совета Безопасности ООН — тем более в случае, когда они, как рестрикции США против Ирана, имеют экстерриториальное применение и затрагивают интересы третьих стран.

Многолетний опыт показывает, что добиться от Ирана уступок методами нажима не получится, подчеркивают в МИД. Совместный всеобъемлющий план действий, заявляют в ведомстве, полностью оправдывает себя, он доказал свою эффективность, а строгое соблюдение Ираном своих обязательств регулярно подтверждается Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

В Москве обещают делать все необходимое для сохранения и расширения международного торгово-экономического и финансового сотрудничества с Ираном вопреки санкциям США, и призывают международное сообщество не допустить, чтобы такое значимое достижение многосторонней дипломатии как соглашение по ядерной программе Ирана "рухнуло по прихоти одной страны, открыто нарушающей нормы международного права".