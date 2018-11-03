Военные очистили от мусора пострадавшую от наводнения Кубань

Военнослужащие Южного военного округа вывезли более 600 тонн различного мусора, оставшегося на Кубани после масштабного наводнения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Военнослужащие Южного военного округа завершили уборку мусора", — говорится в сообщении. В нем отмечается, что помимо уборки мусора военнослужащие ликвидировали поваленные деревья (вывезено почти 140 кубометров) и приводили в порядок территорию частных домовладений Краснодарского края, пострадавших от паводка.

От масштабного паводка в конце октября пострадали несколько районов Краснодарского края. Наибольший масштаб стихии зафиксирован в Апшеронском и Туапсинском районах, а также в Сочи. Подтоплены 2,4 тысячи жилых домов. Повреждены два автомобильных и один железнодорожный мост, подмыты участки железнодорожных путей. Без электричества остались 20 населенных пунктов, также 20 населенных пунктов лишилось водоснабжения. Шесть человек погибли, двое пропали без вести.

В ликвидации последствий стихии на Кубани приняли участие более 200 военнослужащих ЮВО из состава соединения специального назначения и десантно-штурмового соединения. В ближайшее время они вернутся в пункты постоянной дислокации.