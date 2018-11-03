Тема:

Паводок 30 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
3 ноября 201815:02

Военные очистили от мусора пострадавшую от наводнения Кубань

Анна Бурлакова/Газета "Туапсинские вести"/ТАСС

Военнослужащие Южного военного округа вывезли более 600 тонн различного мусора, оставшегося на Кубани после масштабного наводнения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Военнослужащие Южного военного округа завершили уборку мусора", — говорится в сообщении. В нем отмечается, что помимо уборки мусора военнослужащие ликвидировали поваленные деревья (вывезено почти 140 кубометров) и приводили в порядок территорию частных домовладений Краснодарского края, пострадавших от паводка.

От масштабного паводка в конце октября пострадали несколько районов Краснодарского края. Наибольший масштаб стихии зафиксирован в Апшеронском и Туапсинском районах, а также в Сочи. Подтоплены 2,4 тысячи жилых домов. Повреждены два автомобильных и один железнодорожный мост, подмыты участки железнодорожных путей. Без электричества остались 20 населенных пунктов, также 20 населенных пунктов лишилось водоснабжения. Шесть человек погибли, двое пропали без вести.

 

В ликвидации последствий стихии на Кубани приняли участие более 200 военнослужащих ЮВО из состава соединения специального назначения и десантно-штурмового соединения. В ближайшее время они вернутся в пункты постоянной дислокации.

Ранее по теме

Сейчас

15:24

14-летнему приятелю архангельского взрывника продлили срок задержания

14:49

На натовских военных совершена "инсайдерская атака"

12:43

Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве

12:07

Московского школьника подозревают в изготовлении взрывного устройства

11:01

Саркози назвал антироссийские санкции ЕС контрпродуктивными

10:21

Авария на Кубани: водитель "КамАЗа" выехал на переезд на запрещающий сигнал

09:11

Стрельба в Дартмутском колледже в США: один человек смертельно ранен

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Следователи проверят действия машиниста поезда, снесшего грузовик

Следователи проверят действия машиниста поезда, снесшего грузовик

3 часа назад
Офицер полиции на BMW разнес магазин и скрылся с места ДТП. Видео

Офицер полиции на BMW разнес магазин и скрылся с места ДТП. Видео

2 часа назад
Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве

Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве

2 часа назад
На натовских военных совершена "инсайдерская атака"

На натовских военных совершена "инсайдерская атака"

34 минуты назад
В ЕС назвали необоснованными антиукраинские санкции России

В ЕС назвали необоснованными антиукраинские санкции России

1 час назад
"Любая глушилка эту птичку без мозгов оставит": украинский дрон высмеяли в соцсетях

"Любая глушилка эту птичку без мозгов оставит": украинский дрон высмеяли в соцсетях

53 минуты назад
"Побойся Бога!": священник разгромил 10 могил на харьковском кладбище

"Побойся Бога!": священник разгромил 10 могил на харьковском кладбище

3 часа назад
Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция

Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция

29.10.2018 10:00
The National Interest: российский танк Т-90 защищен намного лучше западных "Абрамсов" и "Леопардов"

The National Interest: российский танк Т-90 защищен намного лучше западных "Абрамсов" и "Леопардов"

3 часа назад
Московского школьника подозревают в изготовлении взрывного устройства

Московского школьника подозревают в изготовлении взрывного устройства

3 часа назад
Российские перевозчики ополчились на BlaBlaCar

Российские перевозчики ополчились на BlaBlaCar

7 часов назад
Аргентинский прокурор обвинил Месси в отмывании денег

Аргентинский прокурор обвинил Месси в отмывании денег

5 часов назад
Во Владивостоке со скорой, вызванной в торговый центр, потребовали денег за парковку

Во Владивостоке со скорой, вызванной в торговый центр, потребовали денег за парковку

2 часа назад
В США продают поместье для фанатов Микки Мауса

В США продают поместье для фанатов Микки Мауса

4 часа назад
Расследование Эдуарда Петрова. Бывшие

Расследование Эдуарда Петрова. Бывшие

8 часов назад
395
Сериалы "Годунов" и "Ненастье" можно будет увидеть только в эфире телеканала "Россия"

Сериалы "Годунов" и "Ненастье" можно будет увидеть только в эфире телеканала "Россия"

21 час назад
Стартовал конкурс с призовым фондом 200 000 рублей

Стартовал конкурс с призовым фондом 200 000 рублей

21 час назад
Пять причин для ослабления рубля в ноябре

Пять причин для ослабления рубля в ноябре

31.10.2018 11:05
На Кубе проглядывается новая эпоха

На Кубе проглядывается новая эпоха

33 минуты назад
"Умка-патруль" и "Ангар спасения": президентские гранты меняют жизнь к лучшему

"Умка-патруль" и "Ангар спасения": президентские гранты меняют жизнь к лучшему

1 час назад
Петербуржец на глазах коммунальщиков провалился в яму с кипятком

Петербуржец на глазах коммунальщиков провалился в яму с кипятком

1 час назад
Грандиозная реконструкция: Северному речном вокзалу вернут былую красоту

Грандиозная реконструкция: Северному речном вокзалу вернут былую красоту

1 час назад
Американский разведчик облетел Калининградскую область

Американский разведчик облетел Калининградскую область

1 час назад
МИД России: добиться от Ирана уступок нажимом не получится

МИД России: добиться от Ирана уступок нажимом не получится

2 часа назад
Суд наказал фаната "Анжи" за ненормативную лексику

Суд наказал фаната "Анжи" за ненормативную лексику

2 часа назад
Козак: правительство защитило граждан от бензинового "взрыва"

Козак: правительство защитило граждан от бензинового "взрыва"

2 часа назад
Водитель-нарушитель снес пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Видео

Водитель-нарушитель снес пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Видео

3 часа назад
Горячий кофе оказался полезнее холодного

Горячий кофе оказался полезнее холодного

3 часа назад
Константинопольского архиепископа назвали плохим богословом

Константинопольского архиепископа назвали плохим богословом

4 часа назад
Пойман вор, укравший iPhone у Гай Германики

Пойман вор, укравший iPhone у Гай Германики

4 часа назад
Саркози назвал антироссийские санкции ЕС контрпродуктивными

Саркози назвал антироссийские санкции ЕС контрпродуктивными

4 часа назад
Выборы губернатора Приморья пройдут без КПРФ

Выборы губернатора Приморья пройдут без КПРФ

4 часа назад
Алек Болдуин выбил место на парковке ударом в челюсть

Алек Болдуин выбил место на парковке ударом в челюсть

4 часа назад
Иран запустил массовое производство собственных истребителей

Иран запустил массовое производство собственных истребителей

4 часа назад
Момент наезда на пешеходов в Тюмени попал на видео

Момент наезда на пешеходов в Тюмени попал на видео

4 часа назад
ФИФА ответила на выдвинутые прессой обвинения

ФИФА ответила на выдвинутые прессой обвинения

5 часов назад
Стрельба в Дартмутском колледже в США: один человек получил смертельное ранение

Стрельба в Дартмутском колледже в США: один человек получил смертельное ранение

6 часов назад
В Италии умер кровавый мафиози Франческо Барбаро

В Италии умер кровавый мафиози Франческо Барбаро

6 часов назад
Во время поисков рухнувшего в Яванское море Boeing погиб водолаз

Во время поисков рухнувшего в Яванское море Boeing погиб водолаз

8 часов назад
Жертвами стрельбы в студии йоги во Флориде стали два человека

Жертвами стрельбы в студии йоги во Флориде стали два человека

9 часов назад
Трамп готов заключить с Ираном новое соглашение

Трамп готов заключить с Ираном новое соглашение

9 часов назад
Пропаганда терроризма: в Бельгии сняли скандальный фильм о мигрантах

Пропаганда терроризма: в Бельгии сняли скандальный фильм о мигрантах

13 часов назад
Что носить этой зимой? 10 самых модных платьев

Что носить этой зимой? 10 самых модных платьев

02.11.2018 14:58
Агрессия: зачем она нам и как с ней работать

Агрессия: зачем она нам и как с ней работать

02.11.2018 14:57
Юбилейный Ереван. Фотолента

Юбилейный Ереван. Фотолента

02.11.2018 12:39
Герои телеканала "МУЛЬТ" устроят масштабное новогоднее шоу с настоящим Дедом Морозом

Герои телеканала "МУЛЬТ" устроят масштабное новогоднее шоу с настоящим Дедом Морозом

02.11.2018 10:42
Солисты Центра оперного пения Галины Вишневской выступили в Токио

Солисты Центра оперного пения Галины Вишневской выступили в Токио

31.10.2018 18:47