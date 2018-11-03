Карельский огненный гриб потушен

В карельском поселке Шуя ликвидирован пожар в частном доме. Общая площадь возгорания — 180 квадратных метров.

Причина – взрыв отопительного котла в хозпостройке. Жильцы отсутствовали, поэтому никто не пострадал.

В ликвидации огня были задействованы 20 человек и 5 единиц техники. Пожарные разобрали и пролили стены и внутренние конструкции в двухэтажном жилом доме.

Обстоятельства пожара устанавливаются, передает ТАСС.