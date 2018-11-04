Скончался американский джазовый музыкант Рой Харгроув

Американский джазовый трубач Рой Харгроув скончался на 50 году жизни. Об этом сообщило издание Variety.

Как уточняется, причиной смерти музыканта стал сердечный приступ. На протяжении длительного времени у Харгроува были проблемы с почками.

Вечером 3 ноября музыкант должен был выступать с концертом в штате Нью-Джерси.

Музыкант родился в городе Уэйко (штат Техас), напоминает ТАСС. Свой первый сольный альбом под названием Diamond in the Rough Харгроув выпустил в 1990 году. Дважды он становился лауреатом премии Grammy (в 1998 году и в 2002 году).

По мнению многих коллег Харгроува, он был величайшим трубачом своего поколения.