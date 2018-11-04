В Волгоградской области 200 человек второй день ищут глухонемого мальчика

В Волгоградской области порядка 200 человек привлечены к поискам четырехлетнего глухонемого мальчика, который потерялся в городе Михайловка во время прогулки днем 3 ноября. Такие данные сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС региона.

Мальчика пока найти не удалось. В поисках принимают участие сводный отряд полицейских, сотрудники патрульно-постовой службы, кинологи с собаками.

Ночью температура воздуха в Михайловке была +2 градуса. Днем в воскресенье ожидается +9 градусов, возможны несильный дождь и ветер, передает ТАСС.