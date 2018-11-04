Россия и Китай могут создать альтернативные соцсети и мессенджеры

В условиях недобросовестной конкуренции, с которой сталкиваются сегодня российские и китайские СМИ, Москва и Пекин должны быть готовы к ответным шагам — в частности, к созданию новых каналов распространения медиаконтента. Об этом заявил журналистам замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин на полях IV китайско-российского медиафорума в Шанхае.

По мнению замминистра, у России и Китая есть как минимум два направления сотрудничества в сфере СМИ: ответы на возникающие вызовы и общие экономические интересы, передает РИА Новости. В ситуации с недобросовестной конкуренцией, когда ставится под сомнение правдивость российских или китайских СМИ, либо возникают прямые ограничения на распространение информации, и России, и Китаю нужно вырабатывать общие подходы и разрабатывать ответные шаги, отметил Волин.

Эти шаги должны быть направлены не на дискриминацию СМИ из других стран, а на возможность доносить свою точку зрения и свой контент "до других районов и других людей". Важную роль при этом играют как технологические платформы, так и среды распространения информации.

По словам российского замминистра, если Twitter, YouTube или Facebook пойдут по пути выкидывания российских и китайских СМИ из своей среды, Москве и Пекину "не останется ничего иного, как создавать новые каналы распространения, думать об альтернативных социальных сетях и мессенджерах". Волин выразил надежду, что до этого дело не дойдет, добавив, что к этому точно нужно быть готовыми.

В работе IV форума СМИ России и Китая участвуют представители ведущих СМИ и руководители ряда профильных государственных ведомств двух стран. Организаторы форума — Управление президента РФ по общественным связям и коммуникациям и отдел пропаганды Центрального комитета Компартии Китая.