После травмы в метро Татьяне Васильевой назначили обследование головы

Московский метрополитен надеется, что травма полученная актрисой Татьяной Васильевой во время поездки в субботу, не повредит ее здоровью. Руководство подземки сожалеет об инциденте и призывает пассажиров помнить о правилах безопасности на транспорте, пишет РИА Новости.

"Один из пассажиров пытался зайти в вагон при мигании красного запрещающего сигнала. К сожалению, пассажира "ударило" дверями", — сказано в сообщении метрополитена.

Татьяна Васильева опубликовала в Instagram фото со следами ушибов на голове. По словам актрисы, машинист не предупредил о том, что двери вагонов закрываются, и ей зажало голову.

Сын актрисы рассказал в социальной сети, что Татьяна Васильева проходит обследование в НИИ им.Склифосовского. Ей назначены компьютерная томография и магнитно-резонансная томография.