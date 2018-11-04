4 ноября 201818:56
В Ростове затонула часть понтонного моста
Участок понтонного моста в Ростове-на-Дону затонул. Переправа ведет на остров Зеленый, где отрезанными от мира остались люди.
Жилых построек на Зеленом острове размером четыре на 1,5 километра нет, однако на нем размещены базы отдыха, гостиницы и детские оздоровительные лагеря. Также это популярное место отдыха у ростовчан.
Сейчас идет починка моста. Людей вывозят с острова на катерах, уточняет ТАСС. Количество людей, которых предстоит вывезти с острова, агентство не уточняет.
В конце октября юг России испытал на себе удар стихии. В результате проливных дождей и паводка подтоплены 2,4 тысячи домов, без электричества остались более 20 населенных пунктов.
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