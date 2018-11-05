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Пассажирский Boeing рухнул в Индонезии 32 минуты назад
Крушение "Боинга" в Индонезии: самолет разрушился, ударившись о поверхность моря
Разбившийся в Индонезии "Боинг-737" авиакомпании Lion Air разрушился от сильного удара о поверхность Яванского моря. Такую версию индонезийских властей озвучил на пресс-конференции в Джакарте глава Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно.
Самолет, по словам чиновника, развалился на части, ударившись о воду; каких-либо признаков разрушения самолета в воздухе не обнаружено. Найденные на месте крушения "Боинга" фрагменты очень мелкие — так происходит, когда самолет входит в контакт с водной поверхностью на очень высокой скорости, объяснил Таджахоно. Поэтому и радиус разброса фрагментов самолета очень большой.
Если бы самолет разрушился в воздухе, обломки на месте его падения были бы более крупными, и при ударе о воду уже не были бы сильно повреждены. Эксперты ранее предположили, что скорость "Боинга" в момент крушения могла составлять около тысячи километров в час.
Самолет 29 октября выполнял рейс JT 610 из Джакарты в город Панкалпинанг в провинции Бангка-Белитунг. Через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты лайнер рухнул в Яванское море. Причины катастрофы пока не выяснены. На борту "Боинга" находились 189 человек, выживших спасатели не обнаружили.
Накануне глава управления по предотвращению авиакатастроф индонезийского Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Нуркаио Утомо рассказал, что экспертам удалось успешно получить с найденного ранее бортового самописца информацию о последних 19 полетах этого лайнера. Это самописец, фиксирующий параметры полета.
Запись, касающаяся последнего рейса, начинается с момента парковки в аэропорту Джакарты. Дальше самолет взлетел и взял курс на юго-восток, а последние данные поступили в 06:31 по местному времени (02:31 по Москве). Спасатели продолжают поиск речевого самописца, передает ТАСС.
Ранее в ходе поисков разбившегося "Боинга" на месте его крушения погиб 48-летний водолаз Сиачруоа Анто. Он был очень опытным спасателем, причиной его смерти стала резкая декомпрессия.
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