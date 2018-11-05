Тема:

Пассажирский Boeing рухнул в Индонезии 32 минуты назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
5 ноября 201811:15

Крушение "Боинга" в Индонезии: самолет разрушился, ударившись о поверхность моря

EPA

Разбившийся в Индонезии "Боинг-737" авиакомпании Lion Air разрушился от сильного удара о поверхность Яванского моря. Такую версию индонезийских властей озвучил на пресс-конференции в Джакарте глава Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно.

Самолет, по словам чиновника, развалился на части, ударившись о воду; каких-либо признаков разрушения самолета в воздухе не обнаружено. Найденные на месте крушения "Боинга" фрагменты очень мелкие — так происходит, когда самолет входит в контакт с водной поверхностью на очень высокой скорости, объяснил Таджахоно. Поэтому и радиус разброса фрагментов самолета очень большой.

Если бы самолет разрушился в воздухе, обломки на месте его падения были бы более крупными, и при ударе о воду уже не были бы сильно повреждены. Эксперты ранее предположили, что скорость "Боинга" в момент крушения могла составлять около тысячи километров в час.

Самолет 29 октября выполнял рейс JT 610 из Джакарты в город Панкалпинанг в провинции Бангка-Белитунг. Через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты лайнер рухнул в Яванское море. Причины катастрофы пока не выяснены. На борту "Боинга" находились 189 человек, выживших спасатели не обнаружили.

Накануне глава управления по предотвращению авиакатастроф индонезийского Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Нуркаио Утомо рассказал, что экспертам удалось успешно получить с найденного ранее бортового самописца информацию о последних 19 полетах этого лайнера. Это самописец, фиксирующий параметры полета.

Запись, касающаяся последнего рейса, начинается с момента парковки в аэропорту Джакарты. Дальше самолет взлетел и взял курс на юго-восток, а последние данные поступили в 06:31 по местному времени (02:31 по Москве). Спасатели продолжают поиск речевого самописца, передает ТАСС.

Ранее в ходе поисков разбившегося "Боинга" на месте его крушения погиб 48-летний водолаз Сиачруоа Анто. Он был очень опытным спасателем, причиной его смерти стала резкая декомпрессия.

Ранее по теме

Сейчас

11:00

Защита Кирилла Вышинского обжаловала решение суда о продлении ареста

09:26

Рухани: Иран продолжит продавать свою нефть

08:10

Дмитрий Медведев: санкции и протекционизм стали реальностью мировой экономики

05:56

Взрывы в Багдаде: 6 погибших

04:20

Число жертв наводнений в Италии возросло до 30

23:17

Север Японии сотрясли подземные толчки

20:34

Авиакатастрофа над Оттавой: столкнулись два самолета

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Защита Кирилла Вышинского обжаловала решение суда о продлении ареста

Защита Кирилла Вышинского обжаловала решение суда о продлении ареста

28 минут назад
Рухани: Иран продолжит продавать свою нефть

Рухани: Иран продолжит продавать свою нефть

2 часа назад
Кроссовер перевернулся после массового ДТП на МКАД в Москве. Видео

Кроссовер перевернулся после массового ДТП на МКАД в Москве. Видео

48 минут назад
Число жертв наводнений в Италии возросло до 30

Число жертв наводнений в Италии возросло до 30

7 часов назад
Хачанов остановился в шаге от первой десятки рейтинга АТР

Хачанов остановился в шаге от первой десятки рейтинга АТР

6 часов назад
Крушение "Боинга" в Индонезии: самолет разрушился, ударившись о поверхность моря

Крушение "Боинга" в Индонезии: самолет разрушился, ударившись о поверхность моря

28 минут назад
Пенсионер из Волгограда лишился 600 тысяч рублей, поверив мошенникам в Интернете

Пенсионер из Волгограда лишился 600 тысяч рублей, поверив мошенникам в Интернете

1 час назад
"Годунов" на "России 1": точность — в деталях

"Годунов" на "России 1": точность — в деталях

13 часов назад
Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция

Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция

29.10.2018 10:00
Фрегат "Адмирал Макаров" отправлен в Средиземное море

Фрегат "Адмирал Макаров" отправлен в Средиземное море

52 минуты назад
В Москве сошлись в рукопашной посетители и охранники ТЦ "Европейский"

В Москве сошлись в рукопашной посетители и охранники ТЦ "Европейский"

11 часов назад
Сеул обсудит с Москвой визит президента Путина в Республику Корея

Сеул обсудит с Москвой визит президента Путина в Республику Корея

1 час назад
Боксер Мэйвезер дебютирует в ММА 31 декабря

Боксер Мэйвезер дебютирует в ММА 31 декабря

4 часа назад
Американские военные объявили журналистов ВГТРК протестующими

Американские военные объявили журналистов ВГТРК протестующими

14 часов назад
Пенсионерка попросила подругу о помощи и продала ее квартиру

Пенсионерка попросила подругу о помощи и продала ее квартиру

43 минуты назад
Стартовал конкурс с призовым фондом 200 000 рублей

Стартовал конкурс с призовым фондом 200 000 рублей

02.11.2018 17:57
Пять причин для ослабления рубля в ноябре

Пять причин для ослабления рубля в ноябре

31.10.2018 11:05
Любитель езды по обочине исполнил головокружительный кульбит, слетев с трассы. Видео

Любитель езды по обочине исполнил головокружительный кульбит, слетев с трассы. Видео

27 минут назад
Дмитрий Медведев: санкции и протекционизм стали реальностью мировой экономики

Дмитрий Медведев: санкции и протекционизм стали реальностью мировой экономики

3 часа назад
В Швеции 8 человек ранены в перестрелке

В Швеции 8 человек ранены в перестрелке

5 часов назад
Взрывы в Багдаде: 6 погибших

Взрывы в Багдаде: 6 погибших

5 часов назад
Россиянки завоевали золото в эстафете на этапе Кубка мира по шорт-треку

Россиянки завоевали золото в эстафете на этапе Кубка мира по шорт-треку

8 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 4 ноября 2018 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 4 ноября 2018 года

12 часов назад
678
В России придумали способ быстрой диагностики онкологии

В России придумали способ быстрой диагностики онкологии

13 часов назад
Американцы устали от политкорректности

Американцы устали от политкорректности

13 часов назад
День народного единства отметили не только в России

День народного единства отметили не только в России

14 часов назад
"Полуканцлер" и мини-Меркель: уйти красиво может не получиться

"Полуканцлер" и мини-Меркель: уйти красиво может не получиться

15 часов назад
Киеву подсказали, как можно снова оказаться с Крымом в одном государстве

Киеву подсказали, как можно снова оказаться с Крымом в одном государстве

16 часов назад
Стало известно, в чем польза смены округа Бурятией и Забайкальем

Стало известно, в чем польза смены округа Бурятией и Забайкальем

17 часов назад
Kronen Zeitung: 20 тысяч вооруженных мигрантов готовят прорыв в ЕС

Kronen Zeitung: 20 тысяч вооруженных мигрантов готовят прорыв в ЕС

19 часов назад
Лукашенко анонсировал белорусско-российский ответ на американские базы в Европе

Лукашенко анонсировал белорусско-российский ответ на американские базы в Европе

20 часов назад
СП-2: Киев приступил к "плану Б"

СП-2: Киев приступил к "плану Б"

21 час назад
В НАТО рассказали о трудностях альянса в случае войны с Россией

В НАТО рассказали о трудностях альянса в случае войны с Россией

04.11.2018 02:10
Что носить этой зимой? 10 самых модных платьев

Что носить этой зимой? 10 самых модных платьев

02.11.2018 14:58