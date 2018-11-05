Двое погибших и семь пострадавших – опубликовано видео обрушившегося моста в ХМАО

В Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа неподалеку от поселка Каркатеевы рухнул мост. Инцидент произошел в понедельник, 5 ноября.

Как сообщалось ранее, на мосту, закрытом на ремонт, в момент ЧП находились кран и "КамАЗ". По одной из версий, конструкция могла не выдержать веса тяжелой техники.

В результате обрушения погибли два рабочих из состава бригады, работавшей на объекте. Еще как минимум семь человек получили травмы различной степени тяжести.

В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что мост находился на реконструкции, на время его ремонта рядом был возведен другой мост, сообщает ТАСС.

Напомним, что недавно в Приморье грузовик с картошкой обрушил путепровод и раздавил легковой автомобиль. К несчастью, не обошлось без жертв.

Несколько ранее под самосвалом рухнул мост в Амурской области, обломки которого оказались на главном пути Транссибирской магистрали.