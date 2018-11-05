Глацких извинилась и снова попыталась оправдаться

Директор регионального департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких извинилась за высказывание о том, что государство "ничего не должно" молодежи и попыталась найти своим словам оправдание.

"Признаю, что мысль была выражена чересчур прямолинейно", — приводит ТАСС слова чиновницы. Однако, извинившись, Глацких опять попыталась оправдаться, заявив, что слова вырваны из контекста и были не так поняты.

Глацких — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2004 года. С 2016 года занимает департамент молодежной политики в администрации Свердловской области. Ранее в интернете появилось видео о встрече Глацких с молодежью Кировграда. Отвечая на вопрос о поддержке молодежных проектов, чиновница говорит о том, что государство молодым людям "в принципе ничего не должно, а должны родители", поскольку оно "не просило вас рожать".

Это было сказано для стимулирования мотивации молодежи, оправдывается Глацких.

Резкие высказывания чиновницы было с осуждением воспринято в Госдуме, Совете Федерации и Росмолодежи. Так, по мнению члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева, за свои высказывания Глацких должна "немедленно извиниться перед ребятами, с которыми она общалась", а глава региона "должен сделать ей замечание, может быть, даже выговор". А глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская напомнила, что Глацких, завоевавшая титул чемпионки мира по художественной гимнастике, когда-то обучалась спортивному мастерству именно в государственных спортивных школах.

За 2017 год Глацких заработала более 1,5 миллиона рублей. Эти данные приводятся в декларации, размещенной на сайте регионального правительства. Согласно документу, помимо заработка в 1,525 миллиона рублей у чиновницы в собственности находятся два земельных участка площадью 900 и 533 квадратных метра, 116-метровая квартира в собственности, две квартиры в пользовании, а также гараж, автомобили Mercedes-Benz ML 350 и "Лада"-212140. Годом ранее, когда Глацких возглавила департамент молодежной политики, ее доходы составляли 4,25 миллиона рублей.