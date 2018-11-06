Генеральный прокурор Украины уходит в отставку

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что намерен подать заявление об отставке, передает РИА Новости. Выступая в парламенте, он заявил, что данное решение связано с обвинениями в недобросовестном расследовании дела о нападении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

Как сообщалось, в конце июля в Херсоне неизвестный облил Гандзюк серной кислотой. Пострадавшую госпитализировали, после покушения она провела в больнице три месяца, но спасти ее не удалось.

По словам главы Нацполиции Украины Сергея Князева, по данному делу задержаны шесть подозреваемых. Суд арестовал четверых. Все они — ветераны АТО из "Правого сектора" (запрещен в РФ).

В ЕС, Еврокомиссии, ОБСЕ и в официальных ведомствах ряда европейских стран призвали расследовать нападение на Гандзюк в кратчайшие сроки.